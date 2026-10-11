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দু'হাজার বছরের পুরনো মূর্তি! মহালয়ার পরের দিন ঘট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই দুর্গাপুজোর সূচনা এখানে

Sarvamangala Temple Durga Puja: সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এল মায়ের ঘট, বর্ধমানে শুরু দুর্গাপুজো। ঘট উত্তোলন ও জল ভরার মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গে দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। মহালয়ার পরের দিন ঐতিহাসিক কৃষ্ণসায়রের চাঁদনি ঘাট থেকে রূপোর ঘটে জল ভরে সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে মন্দিরে আনা হয় মায়ের ঘট।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 11, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 02:09 PM IST
দু'হাজার বছরের পুরনো মূর্তি! মহালয়ার পরের দিন ঘট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই দুর্গাপুজোর সূচনা এখানে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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