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৩৩১ বছরে পা-দেওয়া 'সদু-বাউনির পুজো'য় আজও অটুট আবেগ ও বিশ্বাস, আধুনিকতা ও পরম্পরা

Digha Durga Puja 2026: এ পুজোর প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের পরতে-পরতে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকশো বছরের পুরনো স্মৃতি। ষষ্ঠীর দিনে মায়ের ভোগে থাকে কলাইয়ের ডাল; দশমীর দিন মাকে নিবেদন করা হয় পান্তা ভাত, কচুর শাক এবং চালতার টক। ওদিকে আখ, কুমড়ো এবং কলাবলির প্রাচীন প্রথা আজও অক্ষুণ্ণ।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 11, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:48 PM IST
৩৩১ বছরে পা-দেওয়া 'সদু-বাউনির পুজো'য় আজও অটুট আবেগ ও বিশ্বাস, আধুনিকতা ও পরম্পরা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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