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দশেরায় অশুভ শক্তির বিনাশ, অসত্যের উপর সত্যের বিজয়! রাবণদহনে বাংলা, বিহার, ওড়িশা থেকেও জনসমাগম!

Ravan Dahan Timing Durga Puja 2026: প্রদোষকালে রাবণদহন। ওড়িশা-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ এক লক্ষ মানুষের কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির সূচনার অনুষ্ঠান।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 21, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 06:31 PM IST
দশেরায় অশুভ শক্তির বিনাশ, অসত্যের উপর সত্যের বিজয়! রাবণদহনে বাংলা, বিহার, ওড়িশা থেকেও জনসমাগম!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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