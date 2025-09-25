Dev-Raghu Dakat: 'আমার শত্রু হতে গেলেও যোগ্যতা লাগে', রঘু ডাকাত বিতর্কে বিস্ফোরক দেব...
Dev on Kunal Ghosh: রঘু ডাকাত মুক্তির আগে ফের তুঙ্গে বিতর্ক। তবে এবার এতে সরাসরি জড়াননি দেব। কিন্তু এদিন প্রচারে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে কড়া জবাবই দিলেন অভিনেতা-সাংসদ। বললেন, 'কাউকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না'।
বরুণ সেনগুপ্ত: বন্ধু হতেও যোগ্যতা লাগে, শত্রু হতেও যোগ্যতা লাগে। আর আমার শত্রু হতে যোগ্যতা লাগেই। কাউকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না। বড়মার মন্দিরে এসে কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন দেব (Dev)। রঘু ডাকাত (Raghu Dakat) সিনেমার প্রমোশানে এসে কুণাল ঘোষকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য অভিনেতা দেবের। নৈহাটির বড়ো মা-র মন্দিরে এদিন রঘু ডাকাত ছবির প্রমোশনে এসেছিলেন অভিনেতা দেব অধিকারী।
আরও পড়ুন, Son killed mother: মায়ের 'বোধনে'র আগেই মায়ের খুন! তৃতীয়ার ভোরে ছেলের কুড়ুলের কোপে নিথর এক হতভাগ্য মা...
রঘু ডাকাত ছবির প্রমোশনে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেব বলেন, ছবির জন্য তিনি মাকে পুজো দিলেন। যেভাবে চারিদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধ অশান্তি হচ্ছে তা যেন বন্ধ হয় সেই প্রার্থনাই করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রঘু ডাকাত নিয়ে কুণাল ঘোষের পোস্ট করার কথা জানতে চাইলে প্রথমেই তিনি হাসতে থাকেন। তবে এদিন রঘু ডাকাত ছবি নিয়ে কুণাল ঘোষের করা কিছু মন্তব্যের বিরোধিতা করে দেব জানান, কুণাল ঘোষ তার অত্যন্ত কাছের ব্যক্তি এবং গুরুজন। তিনি কী মন্তব্য করেছেন না করেছেন সেটা নিয়ে তেমন কিছুই ভাবছেন না। তবে বন্ধু হতে যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন শত্রু হতেও ঠিক একই ভাবে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এরা যা করছে তাদেরকে সেটা করতে দেওয়াই সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ। দেব তার নিজের কাজ নিজেই করবে। তিনি পরবর্তীতে আরও সিনেমা বানাবেন ও মানুষকে এভাবেই আনন্দ দিতে থাকবেন। বাংলা ছবিকে যেন শুধুমাত্র ভারতীয় ছবি বলা হয়।
দেব এও বলেন, মায়ের মন্দিরে এসেছি তাই মা যেন সবাইকে সৎ বুদ্ধি দেন। পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে একগুচ্ছ বাংলা ছবি। তালিকায় রয়েছে রক্তবীজ ২, দেবী চৌধুরানী, রঘু ডাকাতের মতো সিনেমা। আর রঘু ডাকাত মুক্তির আগে ফের তুঙ্গে বিতর্ক। দেবের পুজোর ছবি ‘রঘু ডাকাত’-কে নিয়ে চরম কটাক্ষ করেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কোনও রাখঢাক না রেখে কুণাল বলেছিলেন, ‘যেভাবে জেলায় জেলায় তৃণমূলের ঘাড়ে চড়ে রঘু ডাকাতের প্রমোশন চলছে, তাতে ছবির ক্রেডিট লাইনে তৃণমূলের নাম থাকা উচিত।”
এখানেই থেমে থাকেননি কুণাল ঘোষ। রক্তবীজ ২ নিয়ে বলতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, একটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর থ্রিলার। যার মেকিং অনবদ্য। আবীর চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তীর অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি অসাধারণ। এর পরই কুণাল বলেন, “অ্যাকশন মানেই কি এত বড় বড় পেশী দেখিয়ে লাফালাফি করতে হবে? না। মেধা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি... আবীর চট্টোপাধ্যায় অ্যাকসন সিনে ফাটিয়ে দিয়েছেন। একদিকে অ্যাকশন আর অন্যদিকে রোমান্স—জমজমাট”। যা পক্ষান্তরে দেবের ছবিকেই কটাক্ষ করা।
এর আগেও দেবের ছবিতে সোহিনী সরকারের কাজ করা নিয়ে কটাক্ষ করেন কুণাল। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মিঠুনকেও একহাত নিয়েছেন। যদিও এর পাল্টা দিয়ে গিয়েছেন রাণা সরকার। তবে সম্ভবত প্রথমবার মুখ খুললেন অভিনেতা-সাংসদ দেব।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের, পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ না হলে EVM-এ হাত নয়...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)