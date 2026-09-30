/দুর্গাপূজার আগেই রাজ্য সরকারের এইসব কর্মীরা পাচ্ছেন ৫২% ডিএ: হাতে পাবেন অগ্রিম বেতন ও পেনশন? কারা পাচ্ছেন? কবে ঢুকছে নতুন স্যালারি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারদোৎসবের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য জোড়া খুশির খবর নিয়ে এল রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance বা DA) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুজোর কেনাকাটা ও উৎসবের কথা মাথায় রেখে অক্টোবর মাসের বেতন ও পেনশন দেওয়ার দিনও এগিয়ে আনা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের লক্ষাধিক কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও প্রবীণ পেনশনভোগীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে।
কারা কত ডিএ ও ডিআর পাচ্ছেন?
রাজ্য সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতন কাঠামোর ভিত্তিতে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ (DR)-এর হিসাবে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে:
ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীরা: সংশোধিত বেতন কাঠামো বা ষষ্ঠ পে কমিশনের অধীনস্থ সরকারি কর্মচারীদের ডিএ একলাফে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে এই কর্মীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পেতেন, যা বেড়ে এবার সরাসরি ৩৮ শতাংশ-এ পৌঁছাল। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মূল বেতন বা বেসিক পে-র (Basic Pay) ওপর ভিত্তি করে এই ৩৮ শতাংশ ডিএ গণনা করা হবে।
পঞ্চম বেতন কমিশনের কর্মীরা: পুরনো বেতন কাঠামো অর্থাৎ পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় এখনও যে সকল কর্মী রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ডিএ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তাঁদের মহার্ঘ ভাতার হার একধাক্কায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী: কেবল কর্মরতরাই নন, রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও পারিবারিক পেনশন প্রাপকদের ক্ষেত্রেও সমহারে মহার্ঘ ত্রাণ (Dearness Relief বা DR) কার্যকর করা হবে। এমনকি ‘রোপা ২০০৯’ (ROPA 2009) অনুযায়ী যাঁরা এখনও সংশোধিত পেনশন পাচ্ছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত হারে ডিআর বৃদ্ধি পাবে।
আওতাভুক্ত দফতর ও প্রতিষ্ঠান: রাজ্য সরকারের মূল প্রশাসনিক দফতরগুলির পাশাপাশি সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও এই বর্ধিত হারের সুফল পাবেন।
নতুন এই বর্ধিত ডিএ এবং ডিআর আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হচ্ছে।
পুজোর মুখে ১৫ অক্টোবরেই ঢুকবে মাসের বেতন ও পেনশন
ডিএ বৃদ্ধির আনন্দের পাশাপাশি কর্মীদের বাড়তি পাওনা হলো আগাম বেতন প্রাপ্তি। সাধারণ নিয়মে মাসের শেষে বা পরবর্তী মাসের শুরুতে বেতন মিললেও, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার অক্টোবরের বেতন ও পেনশন দেওয়ার তারিখ এগিয়ে এনেছে।
সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক, আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখেই সমস্ত কর্মচারী, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী, সাম্মানিক (অনারারিয়াম), স্টাইপেন্ড ও মজুরি প্রাপকদের প্রাপ্য অর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একই দিনে সমস্ত সাধারণ পেনশন এবং পারিবারিক পেনশনের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হবে। ফলে পুজোর কেনাকাটা শুরুর আগেই বর্ধিত ডিএ ও ডিআর-সহ অক্টোবরের পুরো টাকা হাতে পেয়ে যাবেন কর্মীরা।
কেন্দ্রের সঙ্গে ফারাক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা জোরদার হচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ৬০ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। জুলাই ২০২৬ কিস্তির জন্য সর্বভারতীয় উপভোক্তা মূল্য সূচকের (CPI-IW) ভিত্তিতে কেন্দ্র কত শতাংশ ডিএ বাড়ায়, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন কর্মীরা। তবে রাজ্য সরকারের এই আকস্মিক ২০ শতাংশ বৃদ্ধি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় হারের ফারাক অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। উৎসবের ঠিক আগে পকেটে এই বাড়তি অর্থের সংস্থান কর্মীদের পুজোকে আরও আনন্দময় করে তুলবে।
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