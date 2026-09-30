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দুর্গাপূজার আগেই রাজ্য সরকারের এইসব কর্মীরা পাচ্ছেন ৫২% ডিএ: হাতে পাবেন অগ্রিম বেতন ও পেনশন? কারা পাচ্ছেন? কবে ঢুকছে নতুন স্যালারি?

West Bengal Govt Employee DA before Durgapuja 2026: ডিএ বৃদ্ধির আনন্দের পাশাপাশি কর্মীদের বাড়তি পাওনা হলো আগাম বেতন প্রাপ্তি। সাধারণ নিয়মে মাসের শেষে বা পরবর্তী মাসের শুরুতে বেতন মিললেও, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার অক্টোবরের বেতন ও পেনশন দেওয়ার তারিখ এগিয়ে এনেছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 30, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 10:37 PM IST
দুর্গাপূজার আগেই রাজ্য সরকারের এইসব কর্মীরা পাচ্ছেন ৫২% ডিএ: হাতে পাবেন অগ্রিম বেতন ও পেনশন? কারা পাচ্ছেন? কবে ঢুকছে নতুন স্যালারি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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