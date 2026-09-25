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টিকিট পাচ্ছেন না? একগুচ্ছ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেনের ঘোষণা রেলের, শিগগিরই বুকিং করুন

Puja Special Train: উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের বাড়তি ভিড় সামলাতে রেলের তরফে বিশেষ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরী এবং বেনারস—এই দুই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের জন্য বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:39 PM IST
টিকিট পাচ্ছেন না? একগুচ্ছ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেনের ঘোষণা রেলের, শিগগিরই বুকিং করুন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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