টিকিট পাচ্ছেন না? একগুচ্ছ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেনের ঘোষণা রেলের, শিগগিরই বুকিং করুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় পুরী ও বেনারস যাত্রীদের জন্য সুখবর। পুজোর ছুটিতে যাঁরা পুরী ও বেনারসে ঘুরতে যেতে চান, তাদের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা করল ভারতীয় রেল। দুর্গাপুজোর ছুটিতে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও টিকিটের আকালের জন্য অনেকেই চিন্তায় থাকেন। এদিকে বিমানের ভাড়াও আকাশছোঁয়া। এই অবস্থায় উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের বাড়তি ভিড় সামলাতে রেলের তরফে বিশেষ 'পুজো স্পেশাল' ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরী এবং বেনারস—এই দুই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের জন্য বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।
১. সাঁতরাগাছি – পুরী – সাঁতরাগাছি পুজো স্পেশাল (০৮৪০৫ / ০৮৪০৬)
ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের উদ্যোগে সাঁতরাগাছি ও পুরীর মধ্যে বিশেষ ট্রেন
পুরী থেকে সাঁতরাগাছি (০৮৪০৫): ৫ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি সোমবার বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে পুরী থেকে ছাড়বে এবং পরদিন মঙ্গলবার ভোর ৩:৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে।
সাঁতরাগাছি থেকে পুরী (০৮৪০৬): ৬ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার সকাল ৮:৪৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ছেড়ে ওই দিনই সন্ধ্যা ৭টায় পুরী পৌঁছাবে।
যে যে স্টেশনে থামবে:
খড়গপুর জংশন, জালেশ্বর, রূপসা জংশন, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর কে রোড, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড এবং সাক্ষী গোপাল।
এই ট্রেনে মোট ১৭টি কোচ থাকবে। সেকেন্ড এসি ১টি, থার্ড এসি ৩টি, স্লিপার ক্লাস ৮টি, জেনারেল কামরা ৪টি। আর বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য ১টি কোচ। এছাড়া লাগেজ কোচ ও জেনারেটর ব্রেক ভ্যানও যুক্ত থাকবে।
২. কলকাতা – বেনারস – কলকাতা পুজো স্পেশাল (০৫০৪৭ / ০৫০৪৮)
কাশী বা বেনারস ভ্রমণের জন্য বিশেষ ট্রেন
কলকাতা থেকে বেনারস (০৫০৪৭): ৭ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি বুধবার সকাল ৮:২৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ছাড়বে।
বেনারস থেকে কলকাতা (০৫০৪৮): ৬ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার বেনারস থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ৬:১৫ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছাবে।
যেসব স্টেশনে থামবে:
নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও আসানসোল।
৩. হাওড়া – নতুন দিল্লি স্পেশাল ট্রেন
উৎসবের মরশুমে দিল্লিগামী যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে হাওড়া ও নতুন দিল্লির মধ্যেও বিশেষ পুজো স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে বলে রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।
তাই পুজোয় যারা জগন্নাথ দর্শন বা বেনারস ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তারা এই বিশেষ ট্রেনগুলির সময়সূচি দেখে দ্রুত টিকিট বুক করে নিতে পারেন।
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