/পুজোর আসরে অসুর বৃষ্টি! সাগরে ঘনাচ্ছে গভীর নিম্নচাপ, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে অশনি সংকেত

অয়ন ঘোষাল: আজ রবিবার থেকে রাজ্যে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর-দক্ষিণ দুই বঙ্গেই আপাতত পুজো প্রস্তুতি এবং পুজোর কেনাকাটার অনুকূল আবহাওয়া।
বর্ষা বিদায় রেখা পঞ্জাবের গুরুদাসপুর, চন্ডিগড়, মোজাফফরনগর, আলিগর, উদয়পুর, দিশা পর্যন্ত বিস্তৃত। থাইল্যান্ডের গভীর নিম্নচাপ গতকাল ব্যাঙ্কক-সহ একাধিক দ্বীপ শহরে তুমুল বৃষ্টি ঘটিয়েছে। আপাতত এটি কিছুটা দুর্বল হয়ে থাই মায়ানমার সাগরে অবস্থান করছে। অন্ধ্র উপকূলে বৃহস্পতিবার যে অতি গভীর নিম্নচাপ ল্যান্ডফল করেছিল সেটি এই মুহূর্তে উত্তরাখণ্ডের ওপর অবস্থান করছে। এর ফলে আজ উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
দক্ষিণবঙ্গে আজ
রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অল্প সম্ভাবনা থাকবে। সেপ্টেম্বর মাসের বাকি কটা দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা মোটের ওপর কম থাকবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির প্রবণতা কমবে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজবিদ্যুৎ-সহ ওপরের দিকে জেলার কিছু অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। কাল সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতি চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।
কলকাতায় আজ
রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পরবর্তী তিন-চার দিনে। সকালের দিকে আংশিক মেঘলা এবং সময় গড়ালে ঝকঝকে মেঘমুক্ত পরিষ্কার শরতের আকাশের দেখা মিলবে। আগামী চার দিন আগাম বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। ফলে পুজো প্রস্তুতি এবং কেনাকাটার আদর্শ অনুকূল পরিস্থিতি আপাতত বহাল থাকবে কলকাতা এবং সন্নিহিত জেলায়।
পুজোর আবহাওয়া
১০ অক্টোবর উত্তর পূর্ব আন্দামান সাগরে একটি শক্তিশালী সিস্টেমের জন্ম হতে পারে। দাবি একাধিক বেসরকারি আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার। এই সিস্টেম ১২ তারিখ নিম্নচাপ এবং ১৪ তারিখ গভীর নিম্নচাপের রূপ নিতে পারে বলে ওই গবেষণা সংস্থা গুলো দাবি করেছে। ১৪ তারিখ বিকেলের পর থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠে জলীয় বাষ্প সঞ্চয় করতে করতে এটি ভারতের পূর্ব উপকূলের দিকে এগোতে পারে।
১৬ অক্টোবর ষষ্ঠীর দিন এটি স্থলভাগের খুব কাছাকাছি আসবে। সেদিন রাতে অথবা প্রথম সপ্তমীর (১৭ অক্টোবর) ভোরে এটি ওয়েব উপকূলের যেকোনও একটি রাজ্য দিয়ে ভূমিভাগে প্রবেশ করতে পারে। যেই রাজ্যেই প্রবেশ করুক, এর প্রভাবে ষষ্ঠী এবং সপ্তমীতে বৃষ্টি বাড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের ওড়িশা লাগোয়া জেলা, উপকূলের জেলা, পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের কয়েকটি জেলায়।
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