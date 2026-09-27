Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পুজোর আসরে অসুর বৃষ্টি! সাগরে ঘনাচ্ছে গভীর নিম্নচাপ, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে অশনি সংকেত

পুজোর আসরে অসুর বৃষ্টি! সাগরে ঘনাচ্ছে গভীর নিম্নচাপ, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে অশনি সংকেত

West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে গোটা রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। কলকাতা ও দুই বঙ্গেই আকাশ পরিষ্কার থাকবে, যা পুজো ও কেনাকাটার জন্য অনুকূল। আগামী কয়েক দিন কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আন্দামান সাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে পুজোর ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে দক্ষিণবঙ্গ এবং উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়তে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 27, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:48 AM IST
পুজোর আসরে অসুর বৃষ্টি! সাগরে ঘনাচ্ছে গভীর নিম্নচাপ, ষষ্ঠী-সপ্তমীতে অশনি সংকেত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: মুখ্যমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স' অ্যাকশন! রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হল নকল রডের কারব
2
3
4
5