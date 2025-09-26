English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja Weather: অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে এবার ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির ভিড় করতে চলেছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে। কিরকম থাকতে চলেছে পাহাড়ে পুজোর আবহাওয়া? 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 26, 2025, 02:08 PM IST
Durga Puja Weather: পুজোয় পাহাড়ে যাচ্ছেন? পঞ্চমী থেকে লক্ষ্মীপুজো, ভিজতে হবে হালকা থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে...

অয়ন ঘোষাল: অনেকে পৌঁছে গিয়েছেন। অনেকে যাব, যাব করছেন। অনেকে ঠাকুর ভাসানের পরেই বেরিয়ে পড়বেন। কাশ্মীর যাওয়ার পরিস্থিতি নেই। নেপাল যাওয়া বন্ধ। অগ্নিগর্ভ লাদাখও। তাই অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে এবার ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির ভিড় করতে চলেছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে।

কিরকম থাকতে চলেছে পাহাড়ে পুজোর আবহাওয়া? উইন্ডি আউটলুক অনুযায়ী, দেখে নেওয়া যাক দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিম মিলিয়ে পাহাড়ের পুজোর আবহাওয়া।

২৭ সেপ্টেম্বর পঞ্চমী

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। দিনের বিভিন্ন সময়। 

২৮ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠী

হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত দিনের বিভিন্ন সময়। 

২৯ সেপ্টেম্বর সপ্তমী

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত দিনের বিভিন্ন সময়। মাঝে মাঝে রোদের দেখা মিলবে। কপাল ভালো থাকলে স্লিপিং বুদ্ধ দর্শনও হতে পারে।

৩০ সেপ্টেম্বর অষ্টমী

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। সপ্তমীর তুলনায় কিছুটা বেশি বৃষ্টি। 

১ অক্টোবর নবমী

ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সতর্কতা। সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। ঘন কুয়াশা।

২ অক্টোবর দশমী

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। 

৩ অক্টোবর একাদশী

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। 

৪ অক্টোবর দ্বাদশী

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত।

৫ অক্টোবর ত্রয়োদশী

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত।

