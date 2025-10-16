Durgapur Incident: দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ' কাণ্ডে এবার 'ইউ-টার্ন' নির্যাতিতার বাবার... বড় আপডেট! বললেন...
Durgapur Gang Rape Case: দুর্গাপুরের ঘটনা সামনে আসতেই পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে "ঔরঙ্গজেবের শাসন" বলে তোপ দেগেছিলেন নির্যাতিতার বাবা। বলেছিলেন, আমরা চাই না সে বাংলায় থাকুক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'কাণ্ডে যেন পরতে পরতে নয়া মোড়। পুলিস আগেই দাবি করেছে যে, দুর্গাপুরে গণধর্ষণের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এটি একজনের কাজ। দুর্গাপুরের ঘটনায় (Durgapur Rape Case) গ্রেফতার হয়েছে নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসিফ আলি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ মেলার পরই নির্যাতিতার 'সঙ্গী' সহপাঠীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। সহপাঠী অপরাধের রাতে নির্যাতিতার সঙ্গে ছিল ও প্রধান অভিযুক্ত! সহপাঠী-ই ধর্ষক! এমনটাই খবর পুলিস সূত্রে। এই মামলা এবার সামনে নয়া মোড়... এবার আরও বড় আপডেট... এবার নিজের বক্তব্য থেকে 'ইউ-টার্ন' নির্যাতিতার বাবার।
দুর্গাপুরের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) উদ্দেশে 'কুরুচিকর মন্তব্যে' তোপ দেগেছিলেন নির্যাতিতার বাবা। এবার আগের বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মায়ের মতো' বললেন নির্যাতিতা মেডিকেল পড়ুয়ার বাবা। প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি যে ভুল কথা বলেছেন, তার জন্য যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এমনকি দেখা হলে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন বলেও জানান। পাশাপাশি, তাঁকে সুবিচার পেতে সাহায্য করার জন্যও আর্জি জানান।
ওড়িশার বাসিন্দা দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রীর বাবা প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুরোধ করে বলেন, "আমি যদি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ভুল বলে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলেন, "আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব। আমি তাঁকে আমার মেয়েকে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি।" প্রসঙ্গত, ৪ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার পুলিস নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসিফ আলিকে গ্রেফতার করে।
উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের ঘটনা সামনে আসতেই পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে "ঔরঙ্গজেবের শাসন" বলে তোপ দেগেছিলেন নির্যাতিতার বাবা। এও বলেছিলেন, "আমি আমার মেয়েকে ওড়িশায় ফিরিয়ে নিতে চাই। আগে জীবন, কেরিয়ার পরে। যে কোনও মুহূর্তে তাকে এখানে খুন করা হতে পারে। তাই আমরা তাকে ওড়িশায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা চাই না সে বাংলায় থাকুক।" এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে মোট ৬ জন। দোষীরা কেউ-ই ছাড় পাবে না বলে, আগেই আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
