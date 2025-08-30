Durgapur girl mysterious death: এক যুবকের ফোন! পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ মেয়ের দে*হ হাসপাতালে বাবা-মা পেলেন 'ভয়ংকর' অবস্থায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durgapur missing student mysterious death in Asansol: পুলিস খবর দেয়, মেয়ে আসানসোলে আছে, আপনারা যান। পুলিসের কাছ থেকে খবর পেয়ে পরিবার আসানসোলে ছুটে গিয়ে দেখে, মেয়ে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Aug 30, 2025
চিত্তরঞ্জন দাস: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বাসিন্দা মাধ্যমিকের ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল আসানসোলে। এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিস। মৃতার নাম রুমা পাসোয়ান।

জানা গিয়েছে, গত পরশু পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের গোপালমাঠ এলাকার বাসিন্দা মাধ্যমিকের ছাত্রী রুমা পাসোয়ান স্কুল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরয়। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গতকাল দুর্গাপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় পুলিস খবর দেয়, তাঁদের মেয়ে আসানসোলে আছে, আপনারা যান। পুলিসের কাছ থেকে খবর পেয়ে পরিবার ছুটে যায় আসানসোলে। 

আসানসোলে গিয়ে দেখে মেয়ে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে। পরিবারের দাবি, রাকেশ পাসোয়ান নামে এক যুবক মাঝে মধ্যেই ফোন করত রুমাকে। রুমার পরিবারের পক্ষ থেকে মানা করা হয়েছিল রাকেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। পরিবারের অভিযোগ, ওই রাকেশই তাদের মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। রাকেশের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার।

এদিকে নিখোঁজ ছাত্রীর হঠাৎ করে মৃত্যুর খবরে গোপালমাঠ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত রুমার বাবা কিশোর পাসোয়ান এবং এলাকাবাসীদের অভিযোগ, যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

