/বারো চাকার লরিভর্তি গোরু আটক, খবর পেয়েই ফাঁড়িতে এসে পুলিসকে মিষ্টি খাওয়াল বিজেপি

চিত্তরঞ্জন দাস: বারো চাকার একটি লরি ভর্তি গোরু আটক করল পুলিস। আর সেই অভিযানের জন্য মিষ্টি খাইয়ে পুলিসকে ধন্যবাদ জানালেন বিজেপির যুব মোর্চার দুর্গাপুর বিভাগের ইনচার্জ। রবিবার গভীর রাতে বিহার থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে কলকাতার দিকে যাওয়ার সময় গোরু বোঝাই একটি লরি আটক করে দুর্গাপুর থানার ফরিদপুর ফাঁড়ির পুলিশ। ২১ টি গরু উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার হয় দুজন।
পুলিশের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে সোমবার সকালে মিষ্টির প্যাকেট হাতে ফাঁড়িতে পৌঁছান বিজেপির যুব নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুসীম সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের মিষ্টি খাইয়ে তিনি পুলিসের এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান।
পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘদিন পর পুলিস গরু পাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগে এমন দৃশ্য দেখা যেত না। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিসের ভূমিকা আরও সক্রিয় হয়েছে। সেই কারণেই সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পুলিসকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে । আজ আমরা পুলিসকে ধন্যবাদ জানালাম।
পারিজাতবাবু আরও বলেন, প্রায় ২১টি গোরু কলকাতার দিকে পাচার করা হচ্ছিল। বাংলার পুলিস ৩ মাসের মধ্যে ঘুরে গিয়েছে। আগের বছরও এই একই কাজ করতে গিয়ে পুলিস করছিল না বলে আমকে জেল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আর শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় আসার পর আর একটা গোরু পাচার হচ্ছে না। তাই এখানকার আইসিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রবিত্র এই শ্রাবণ মাসে যে গোমাতাদের পুলিস রক্ষা করল তার জন্য পুলিসের জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছি। এইভাবে যদি বাংলার পুলিস কাজ করতে থাকে তাহলে বাংলার প্রতিটি ঘর থেকে মিষ্টি আসবে।
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