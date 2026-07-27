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বারো চাকার লরিভর্তি গোরু আটক, খবর পেয়েই ফাঁড়িতে এসে পুলিসকে মিষ্টি খাওয়াল বিজেপি

Cow Smuggling: পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘদিন পর পুলিস গরু পাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগে এমন দৃশ্য দেখা যেত না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:14 PM IST
বারো চাকার লরিভর্তি গোরু আটক, খবর পেয়েই ফাঁড়িতে এসে পুলিসকে মিষ্টি খাওয়াল বিজেপি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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