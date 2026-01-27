Durgapur Horror: হাড়হিম শিল্পাঞ্চল! পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রীর গুমখুন করা দেহ! কেন খুনের পরে ছেটানো হল রাশি রাশি নুন?
Durgapur Town Horror: দেহ পাওয়া গেল পরিত্যক্ত ঘরে, হাড়হিম ঘটনা শিল্পাঞ্চলে। অভিযোগ, ছবি দাস খুবই ভালো মহিলা ছিলেন। ওঁর স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী। কয়েক মাস ধরে দুজনের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। সেই থেকেই খুন করা হয়েছে।
চিত্তরঞ্জন দাস: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে (Durgapur Town) ব্যাপক চাঞ্চল্য। এক আয়ার কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার! ইস্পাতনগরীর ইস্পাত হাসপাতালের আয়া তিনি। তাঁর দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুর থানার ডি-সেক্টর মার্কেটে। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিস। মৃতা প্রৌঢ়ার নাম ছবি দাস (৫৫)।
স্বামীর হাতেই খুন?
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে আয়ার কাজ করতেন ছবি দাস। তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। স্থানীয়দের দাবি, স্বামীর হাতেই খুন হয়েছেন ছবি!
পরিত্যক্ত সার্ভেন্ট হাউসে
ডি সেক্টরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ের পাশে পরিত্যক্ত সার্ভেন্ট হাউসে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আবাসনে বস্তিতে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গেই থাকতেন ছবিদেবী। বুধবার পচাগলা গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা ভেতরে ঢুকে চমকে যান। তার পরেই তাঁরা পুলিসেকে খবর দেন।
দেহ উদ্ধার
পুলিস পৌঁছে কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আটক করে অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তীকে। অ্যান্টনি ডি'সুজা-সহ মৃতার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অভিযোগ, ছবি দাস খুব ভালো মহিলা ছিলেন। ওঁর স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী। কয়েক মাস ধরে দুজনের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। সেই থেকেই এই খুন করা হয়েছে। খুন করার পর যাতে গন্ধ না ছড়ায় সেজন্য নুন ছেটানোও হয়েছে। আমরা কঠোর শাস্তি চাইছি।
