English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Durgapur Horror: হাড়হিম শিল্পাঞ্চল! পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রীর গুমখুন করা দেহ! কেন খুনের পরে ছেটানো হল রাশি রাশি নুন?

Durgapur Horror: হাড়হিম শিল্পাঞ্চল! পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রীর গুমখুন করা দেহ! কেন খুনের পরে ছেটানো হল রাশি রাশি নুন?

Durgapur Town Horror: দেহ পাওয়া গেল পরিত্যক্ত ঘরে, হাড়হিম ঘটনা শিল্পাঞ্চলে। অভিযোগ, ছবি দাস খুবই ভালো মহিলা ছিলেন। ওঁর স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী। কয়েক মাস ধরে দুজনের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। সেই থেকেই খুন করা হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 27, 2026, 05:39 PM IST
Durgapur Horror: হাড়হিম শিল্পাঞ্চল! পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার স্ত্রীর গুমখুন করা দেহ! কেন খুনের পরে ছেটানো হল রাশি রাশি নুন?

চিত্তরঞ্জন দাস: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে (Durgapur Town) ব্যাপক চাঞ্চল্য। এক আয়ার কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার! ইস্পাতনগরীর ইস্পাত হাসপাতালের আয়া তিনি। তাঁর দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুর থানার ডি-সেক্টর মার্কেটে। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিস। মৃতা প্রৌঢ়ার নাম ছবি দাস (৫৫)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Deadly Boat Sink: ভয়ংকরতম সলিলসমাধি! ৩৫৯ আরোহী নিয়ে ভয়াবহ ফেরিডুবি অন্ধকার মরণঠান্ডা জলে! দেহ উদ্ধার করতে-করতে...

স্বামীর হাতেই খুন?

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে আয়ার কাজ করতেন ছবি দাস। তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। স্থানীয়দের দাবি, স্বামীর হাতেই খুন হয়েছেন ছবি!

পরিত্যক্ত সার্ভেন্ট হাউসে

ডি সেক্টরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ের পাশে পরিত্যক্ত সার্ভেন্ট হাউসে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আবাসনে বস্তিতে প্রদীপ চক্রবর্তীর সঙ্গেই থাকতেন ছবিদেবী। বুধবার পচাগলা গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা ভেতরে ঢুকে চমকে যান। তার পরেই তাঁরা পুলিসেকে খবর দেন। 

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: সাদা থান পরেই শুনানির লাইনে সদ্যবিধবা! স্বামীর সঙ্গেই আসার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা আগেই তিনি...

দেহ উদ্ধার

পুলিস পৌঁছে কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আটক করে অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তীকে। অ্যান্টনি ডি'সুজা-সহ মৃতার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের অভিযোগ, ছবি দাস খুব ভালো মহিলা ছিলেন। ওঁর স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তী। কয়েক মাস ধরে দুজনের মধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল। সেই থেকেই এই খুন করা হয়েছে। খুন করার পর যাতে গন্ধ না ছড়ায় সেজন্য নুন ছেটানোও হয়েছে। আমরা কঠোর শাস্তি চাইছি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Durgapur HorrorDurgapur Town HorrorDurgapur Shockerdeadly murder in DurgapurHusband killed wifespreading salts over murder spot
পরবর্তী
খবর

Anandapur Fire: শেষ চিহ্নটুকও কি নেই? খুঁজছে স্ত্রী-সন্তান! বাড়ি ফেরার আগেই রাক্ষুসে আগুনে একসঙ্গে জ্বলেপুড়ে খাক গ্রামের ৩ যুবক...
.

পরবর্তী খবর

Padma Awards 2026: ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ; এবার দেশ দিচ্ছে পদ্মসম্মান, রোহিত-হরমনপ্রীতকে...