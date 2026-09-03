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মাইথন-পাঞ্চেত ছাড়ছে ১ লাখ ২০ হাজার কিউসেক জল, ৪ জেলায় জারি সতর্কতা, ডিভিসিকে ফোন মুখ্যসচিবের

Mithon Panchet Water Release: পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে নবান্ন। সেই জল ইতিমধ্যই ছাড়তে শুরু করেছে দুর্গাপুর ব্যারেজ। ডিভিসির চেয়ারম্যানকে ফোন মুখ্যসচিবের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:22 AM IST
মাইথন-পাঞ্চেত ছাড়ছে ১ লাখ ২০ হাজার কিউসেক জল, ৪ জেলায় জারি সতর্কতা, ডিভিসিকে ফোন মুখ্যসচিবের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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