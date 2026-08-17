/Rail Water: রেল স্টেশনের জলে E Coli ব্যাকটেরিয়া! CAG রিপোর্টে আতঙ্কের তথ্য

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: রেল স্টেশনের পানীয় জলে ই কোলাই! CAG রিপোর্টে রেলওয়ে বোর্ডের নিয়ম লঙ্ঘনের উল্লেখ ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর একটি রিপোর্টে দক্ষিণ রেলওয়ে সহ বেশ কয়েকটি রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার কুলারের পানীয় জলে E coli ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে।
পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, ক্যাগ দেখেছে যে রেলমন্ত্রক স্টেশনগুলিতে যাত্রী সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি নিয়ম তৈরি করেছিল। সেইসব নিয়ম মানতে ব্যর্থ হয়েছে রেল। এর মধ্যে রয়েছে ওয়াটার কুলারের পানীয় জলে E. coli এবং অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার। অডিটে পানীয় জলের গুণগতমান নিয়েও উদ্বেগ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ক্লোরিনের মাত্রা নির্ধারিত সীমার বাইরে ছিল। CAG-এর সাম্প্রতিক অডিটে আরও দাবি করা হয়েছে যে প্রায় ৯০ শতাংশ নন-সাবআরবান রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সুবিধার অভাব রয়েছে। কোন কোন স্টেশনে পানীয় জলে E coli ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে? "ছয়টি জোনের ৫৯টি স্টেশনে পানীয় জলের ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়নি।
ওয়াটার কুলার থেকে নেওয়া জলের নমুনা দক্ষিণ রেলওয়ে-তে দুটি স্টেশনে কোয়েম্বাটুর এবং পালাক্কাড জংশন SCR (দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে)-তে একটি স্টেশনে (হায়দ্রাবাদ), CR (মধ্য রেলওয়ে)-তে চারটি স্টেশনে (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস, ভিওয়ান্ডি রোড, কল্যাণ এবং লোনাভলা) এবং ER (পূর্ব রেলওয়ে)-তে একটি স্টেশনে (মধুপুর) E-coli-এর জন্য পজিটিভ পাওয়া গেছে। সমস্ত জোন জুড়ে ৫১২টি নন-সাবআরবান গ্রেড স্টেশনের যাত্রী পরিষেবা খতিয়ে দেখার পর CAG রিপোর্টে জানিয়েছে।
২০২২-২৩ সালে আটটি জোনের ৪৯টি স্টেশনে এবং ২০২৩-২৪ সালে ৯টি জোনের ৫৬টি স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের কলের থেকে সংগ্রহ করা পানীয় জলের নমুনার পরীক্ষার ফলাফলে টোটাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া (E-coli সহ) উপস্থিতি রয়েছে। অডিটে দেখা গেছে যে টোটাল কলিফর্ম ছাড়া অন্যান্য ব্যাকটেরিওলজিক্যাল পরীক্ষা ২০২২-২৩ সালে চারটি জোনের আটটি স্টেশনে এবং ২০২৩-২৪ সালে পাঁচটি জোনের ১১টি স্টেশনে সন্তোষজনক ছিল না। CAG বলেছে যে রিপোর্টে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সালের টেস্ট অডিটের সময় চিহ্নিত ঘটনাগুলি, সেইসাথে আগে রিপোর্ট না করা পুরানো ঘটনাগুলি এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে ২০২৩-২৪ এর পরের ঘটনাগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
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