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Rail Water: রেল স্টেশনের জলে E Coli ব্যাকটেরিয়া! CAG রিপোর্টে আতঙ্কের তথ্য

Rail Water: অডিটে পানীয় জলের গুণগতমান নিয়েও উদ্বেগ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ক্লোরিনের মাত্রা নির্ধারিত সীমার বাইরে ছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:16 PM IST
Rail Water: রেল স্টেশনের জলে E Coli ব্যাকটেরিয়া! CAG রিপোর্টে আতঙ্কের তথ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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