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জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ বড় রাস্তায় উঠলেই কড়া ব্যবস্থা, টোটোর বিরুদ্ধে পরিবহণ দফতরের কড়া নির্দেশ

Toto E Rickshaw Ban: টোটো কলকাতায় চলে না। তবে জেলা শহর কিংবা মফঃস্বলে এখন টোটোরই রমরমা। নিটফল? রাস্তায় মারাত্মক যানজট

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:50 PM IST
জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ বড় রাস্তায় উঠলেই কড়া ব্যবস্থা, টোটোর বিরুদ্ধে পরিবহণ দফতরের কড়া নির্দেশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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