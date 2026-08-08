/জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ বড় রাস্তায় উঠলেই কড়া ব্যবস্থা, টোটোর বিরুদ্ধে পরিবহণ দফতরের কড়া নির্দেশ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: টোটো বলেন বা ই-রিক্সা, রাস্তাঘাটে এই যানটি এখন বড়রাস্তায় গাড়ি চালকদের বিরাট যন্ত্রণার কারণ। একটা সময়ে এদের কোনও রেজিস্ট্রেশন ছিল না। তবে পরিবহণ দফতর রাজ্যের সমস্ত টোটোয় এবার অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর, রেজিস্ট্রেশন বাধ্য়তামূলক করে দিয়েছে। ৩০ নভেম্বর ছিল ডেডলাইন। এবার ওরও বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।
জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো বা ই-রিকশার অননুমোদিত চলাচল বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। ৭ আগস্ট পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব ড. রবি ইন্দর সিংহ রাজ্য পুলিসের ডিজিকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী টোটো মূলত লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তায় চলাচলের অনুমতি পায়। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য প্রধান সড়কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া টোটো চলাচল নিষিদ্ধ।
দেখা গিয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে ই-রিকশা বা টোটো জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য প্রধান রাস্তায় চলাচল করছে, যার ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ফলে জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য প্রধান রাস্তায় ই-রিকশার অননুমোদিত চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। নির্দেশিকা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
উল্লেখ্য, টোটো কলকাতায় চলে না। তবে জেলা শহর কিংবা মফঃস্বলে এখন টোটোরই রমরমা। নিটফল? রাস্তায় মারাত্মক যানজট। সাধারণ মানুষের সীমাহীন ভোগান্তি। এদিকে গোটা রাজ্যে কত টোটো চলছে? চালাচ্ছেন-ই কারা? পরিবহণ দফতরের কাছে কোনও তথ্য় এতদিন ছিল না। সেকথা মাথায় রেখেই বাস,গাড়ি বা অটোর মতো টোটোরও রেজিস্ট্রেশন বাধ্য়তামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবহণ দফতর। টোটোয় থাকবে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রশন করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া রাজ্য়ের কোথাও আর টোটো চালানো অনুমতি দেওয়া হবে না। ১০০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রশন। ৬ মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা অর্থাৎ ১২ মাসে ১২০০ টাকা দিতে হবে। তাদের বিমার আওতায় আনা হবে। শুধু রেজিস্টেশন বা অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরই নয়, রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে বা বিনা অনুমতিতে লোকাল ভেন্ডার বা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি toto তৈরী বা বিক্রি করতে পারবে না।
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