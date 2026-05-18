/Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া ফলা: ৫০ কিমি বেগে ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আপাতত ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উল্টে তাপমাত্রা ও ঘর্মাক্ত অস্বস্তি চরম আকার ধারণ করবে। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদে ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়াসহ বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
অয়ন ঘোষাল: ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে আগাম বর্ষা প্রবেশের ঘোষণা মৌসম ভবনের। নির্ধারিত সময় ১ জুন কেরলমে আসে বর্ষা। ২০২৪ ও ২০২৫ দুই বছরেই মে মাসে বর্ষা ঢুকে গিয়েছিল কেরলে। এবারও সেই পথেই এগোচ্ছে মৌসুমি বায়ু।
মৌসুমি বায়ুর এন্ট্রি
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে আন্দামানে। সম্পূর্ণ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামানের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আওতায় এসেছে। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের কিছু অংশ, দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরেও ঢুকেছে বর্ষা। আন্দামান সাগরের বেশিরভাগ অংশেই এখন মৌসুমি বায়ু সক্রিয়।
উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে কিছু জেলায়। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ এবং আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া আপাতত সঙ্গী দক্ষিণবঙ্গের।
ঘূর্ণাবর্ত
দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থান এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব রাজস্থান এবং বিদর্ভে আরও দুটি ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তামিলনাড়ু এলাকায়। উত্তর বিহার থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা। যেটি ঝাড়খন্ড ছত্তীসগঢ় এবং তেলেঙ্গানার উপর দিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর বিহার থেকে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত বিস্তৃত। যেটি উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে।
উত্তরবঙ্গে আজ
সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে। বাকি সমগ্র উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০ কিলোমিটার দমকা হাওয়ার হলুদ সতর্কতা জারি।
উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। বুধবার ফের মালদা থেকে দার্জিলিং সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার এবং কাল মঙ্গলবারেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
বুধবার দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোনও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। বৃহস্পতিবার আরও কমবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়বে চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৭২ ঘণ্টা অত্যন্ত অসহনীয় কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবেনা।
ভিন রাজ্যে
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, কেরলমে, মাহে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি ও কড়াইকালে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় রাজধানী দিল্লিতে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে হরিয়ানা, চন্ডিগড়, পঞ্জাব, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান। কোঙ্কন ও গোয়াতে গরম ও অস্বস্তি চরমে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)