/Bengal Weather Update: মে-তেই বর্ষার এন্ট্রি: ঝড় বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা, কলকাতায় কী হবে?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ইতিমধ্যেই আন্দামান সাগরের সিংহভাগে প্রবেশ করেছে। উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলাতে ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
অয়ন ঘোষাল: ভারতের মূল ভূখণ্ড আগাম বর্ষা প্রবেশের ঘোষণা মৌসম ভবনের। নির্ধারিত সময় ১ জুন কেরলমে আসে বর্ষা। ২০২৪ ও ২০২৫ দুই বছরেই মে মাসে বর্ষা ঢুকে যায় কেরলমে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পৌঁছেছে আন্দামানে। সমস্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামানের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আওতায় এসেছে। মৌসুম ভবন জানাচ্ছে আন্দামানের শ্রী বিজয়পুরমে ঢুকে পড়েছে বর্ষা। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের কিছু অংশ, দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরেও ঢুকেছে বর্ষা। আন্দামান সাগরের বেশিরভাগ অংশেই এখন মৌসুমি বায়ু।
এক নজরে
উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে কিছু জেলায়। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ এবং আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।
সিস্টেম
দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থান এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব রাজস্থান এবং বিদর্ভে আরও দুটি ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তামিলনাড়ু এলাকায়। উত্তর বিহার থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা। যেটি ঝাড়খন্ড ছত্তীসগঢ় এবং তেলেঙ্গানার উপর দিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর বিহার থেকে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত বিস্তৃত। যেটি উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে।
উত্তরবঙ্গে
আজ উত্তরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। দু-এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই।
কাল সোমবারেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে।
মঙ্গলবারে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। বুধবার ফের মালদা থেকে দার্জিলিং সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কিছু জেলায়। বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতেই। পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়া জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝড়ো বাতাস হইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তবে বর্জ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে পারে আংশিক মেঘলা আকাশ।
মঙ্গলবারেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে।
কলকাতা
আংশিক মেঘলা আকাশ। পরিষ্কার আকাশে রোদের তেজ বাড়বে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা উপরে থাকবে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া ক্রমশ বাড়বে। বিকেল বা রাতের দিকে ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৬ থেকে ৯৩ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, কেরলমে, মাহে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি ও কড়াইকালে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় রাজধানী দিল্লিতে। তাপ প্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে হরিয়ানা, চন্ডিগড়, পঞ্জাব, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান। কঙ্কন ও গোয়াতে গরম ও অস্বস্তি চরমে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)