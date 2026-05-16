/Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! শনিবারেই কি তবে বর্ষার এন্ট্রি আন্দামানে?

Monsoon 2026: মে মাসের শেষেই কেরালামে বর্ষা! মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৬শে মে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে মৌসুমী বায়ু। আজই আন্দামানে বর্ষা ঢোকার প্রবল সম্ভাবনা। এদিকে বঙ্গোপসাগরের জোড়া সিস্টেমের জেরে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, বাড়বে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি।
অয়ন ঘোষাল: মে মাসের শেষভাগেই কি তবে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে দেশ? আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক পূর্বাভাসে অন্তত তেমনই ইঙ্গিত মিলছে। মৌসম ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবার নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। আগামী ২৬শে মে কেরলে বর্ষা আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, আজ শনিবারের মধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করে যাবে।
হঠাৎ এই সক্রিয়তার কারণ হিসেবে আবহাওয়াবিদেরা বঙ্গোপসাগরের একটি সিস্টেমকে দায়ী করছেন। এই মুহূর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যা কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এই শক্তিশালী নিম্নচাপের টানেই ভারত মহাসাগর থেকে হু হু করে ঢুকছে জলীয় বাষ্প, যার জেরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মৌসুমী বায়ু। এছাড়াও পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু উপকূলে দুটি পৃথক ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। পাশাপাশি একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যা পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে। এই জোড়া সিস্টেমের জেরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আবহাওয়ার বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের মেঘ, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
বঙ্গোপসাগরের এই সিস্টেমের সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং সহ ওপরের পাঁচটি জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আজ শনিবার থেকেই উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির দাপট দেখা যাবে। বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টির সাথে সাথে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
রবিবার অর্থাৎ আগামীকাল উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। আলিপুরদুয়ার জেলায় রবিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল বা কমলা সতর্কতা জারি করা হতে পারে। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। আট জেলাতেই ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস বহাল থাকছে। সোমবারও জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি জারি থাকবে। বুধবার থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিকের দিকে যাবে।
দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি, বাড়বে গরম ও ভ্যাপসা অস্বস্তি
উত্তরবঙ্গের ঠিক বিপরীত ছবি দেখা যাবে দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আজ শনিবার পশ্চিমের কিছু জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সাথে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।
রবিবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে গরম ও চরম অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে। তবে দু-এক জায়গায় স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে হঠাৎ বজ্রবিদ্যুৎ সহ সামান্য বৃষ্টি হতে পারে, যা সাময়িক স্বস্তি দিলেও সার্বিক গরম কমাবে না।
কলকাতার আবহাওয়া
কলকাতার আকাশ মূলত পরিষ্কার অথবা আংশিক মেঘলা থাকবে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তেজ বাড়বে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকার কারণে ঘর্মাক্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। আজ কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, তবে স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও সামান্য বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে পারে।
তাপমাত্রার পরিমাপ অনুযায়ী, আজ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৬০ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে ১৬.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
ভিন রাজ্যের পরিস্থিতি
জাতীয় স্তরে আবহাওয়ার খতিয়ান দেখলে বোঝা যায় দেশের একাংশে এখনও তীব্র দাবদাহ চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে, সেখানে পারদ ছুঁয়েছিল ৪৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অন্যদিকে, দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল অসমের হাফলঙে, মাত্র ১৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী কয়েক দিন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি রাখা হয়েছে।
