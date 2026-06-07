/Earthquake in North Bengal: প্রবল বৃষ্টির মাঝেই উত্তরে ভূমিকম্প! কাঁপল কলকাতাও

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বৃষ্টির মাঝেই এবার ভূমিকম্প! রবিবার রাতে কেঁপে উঠল গোটা উত্তরবঙ্গ। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.৭। এখনও পর্যন্ত বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি খবর মেলেনি।
শিলিগুড়ি জুড়ে চলছিল প্রবল বৃষ্টি। রাত ১১ নাগাদ হঠাত্ ভূমিকম্প শিলিগুড়িতে। কম্পন টের পাওয়া গেল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। আতঙ্কে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ভূমিকম্পের উত্সস্থল ছিল ভূটানের পুনাখা অঞ্চল।
স্রেফ উত্তরবঙ্গ নয়, কম্পন অনুভূত হয় কলকাতায়ও। এর আগে চলতি মাসের ফেব্রুয়ারিতে কেঁপে উঠেছিল তিলোত্তমা। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৩.৬। ভূমিকম্পের উত্সস্থল মায়ানমার।
গত বছরের নভেম্বরে রীতিমতো জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছিল কলকাতা। সেদিন সাতসকালে হঠাত্ কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরে। কম্পনের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ১২ সেকেন্ড। ভূমিকম্পের উত্সস্থল ছিল সেই বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে নরসিংদিতে। সেবার ভূমিকম্পের অনুভূত হয় উত্তরবঙ্গে। কোনও কোনও এলাকায় কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৫ রিখটার। আফটার শকে কেঁপে ওঠে কলকাতা। সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাও।সবিস্তারে আসছে...