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Earthquake in North Bengal: প্রবল বৃষ্টির মাঝেই উত্তরে ভূমিকম্প! কাঁপল কলকাতাও

Earthquake in North Bengal:  রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.৭। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ভূমিকম্পের উত্‍সস্থল ভূটানের পুনাখা অঞ্চল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 07, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:55 PM IST
Earthquake in North Bengal: প্রবল বৃষ্টির মাঝেই উত্তরে ভূমিকম্প! কাঁপল কলকাতাও
Image Credit: উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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