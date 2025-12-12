East Midnapore Police: দুর্ব্যবহার করলে রেহাই নেই! পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিসই, চালু হেল্পলাইন...
East Midnapore Police: পথে-ঘাটে বিপদে পড়লে ভরসা পুলিস। কিন্তু সেই পুলিসকর্মীরাই অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বস্তুত, হেনস্থার শিকার হতে হয় অনেকেই।
কিরণ মান্না: দুর্ব্যবহার করলে রেহাই নেই পুলিসেরও! পূর্ব মেদিনীপুরে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর চালু করলেন পুলিস সুপার মিতুল কুমার দে। নম্বরটি হল 7047989800। এই নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করে অভিযোগ জানালে, সংশ্লিষ্ট পুলিসকর্মীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে পুলিসই।
পথে-ঘাটে বিপদে পড়লে ভরসা পুলিস। কিন্তু সেই পুলিসকর্মীরাই অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বস্তুত, হেনস্থার শিকার হতে হয় অনেকেই। এতদিন অভিযোগ জানানোর কোনও জায়গা ছিল না। কেউ হয়তো মুখ বুজে মেনে নিতেন, আবার অনেককেই প্পতিবাদ করতেন। বচসা হত। কোর্টে মামলা গড়িয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেছে।
শুধু পথে-ঘাটেই নয়, সাধারণ মানুষ, এমনকী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থানায় গেলে অনেক সময় অভিযোগও নিতে চায় না। সমস্যা সুরাহা হবে কী করে? কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে? মুশকিল আসান করল পুলিসই। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিস সুপার জানিয়েছেন, যাঁরা যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে, সেইসব ট্রাফিক পুলিসের বুকে ক্য়ামেরা থাকা বাধ্যতামূলক। যদি না থাকে, তাহলেও হোয়াটস অ্যাপ অভিযোগ জানানো যাবে।
বছর দুয়েক আগে কলকাতা বিমানবন্দরে পার্কিং নিয়ে পুলিসের সঙ্গে বচসা জড়িয়েছিল টেলি অভিনেতা মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ঐশ্বর্য চৌধুরী। সেদিন কলকাতা বিমানন্দরে স্ত্রীকে রিসিভ করতে গিয়েছিলেন মৈনাক। এরপর যখন বিমানবন্দর থেকে ব্য়াগপত্তর নিয়ে বেরোচ্ছিলেন মৈনাকের স্ত্রী, তখন কর্তব্যরত পুলিসকর্মীরা তাঁকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, রিস্থিতি সামলাতে তিনি এগিয়ে গেলে তাঁর সঙ্গেও খারাপ ব্যাবহার শুরু করা হয়।
এদিকে মৈনাক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিমানবন্দরের তাণ্ডবের অভিযোগ করেছিল পুলিসও। তাদের দাবি ছিল, বিমানবন্দরে নো পার্কিংয়ে জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন মৈনাক। কর্তব্যরত পুলিসকর্মীরা গাড়ি সরানো বললে, তিনি শোনেননি। এরপর ফেসবুক লাইভে এসে পুলিসের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল।
ভিনরাজ্যে বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকের হেনস্থার অভিযোগ তখন উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। এ রাজ্য়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিস। আশ্বাস দেওয়া হল, 'প্রতিটি তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব'।
রাজ্য পুলিসের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, 'বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া নাগরিকরা যদি কোনও ধরনের সমস্যায় পড়েন, তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের কাছে আমাদের আবেদন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্থানীয় থানায় জানান। জেলার কন্ট্রোল রুমেও জানাতে পারেন। এ ছাড়া, পরিবারগুলির সুবিধার্থে আমরা চালু করছি একটি হেল্পলাইন। যার নম্বর হল 9147727666 । এই নম্বরে শুধু হোয়াটস্যাপ করা যাবে। মেসেজ করে প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে দিতে পারেন, নিজের নাম-ঠিকানাসহ। প্রতিটি তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব'
