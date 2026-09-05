/যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাতিল

অয়ন ঘোষাল: নিউ ফারাক্কায় ধস নামার কারণে মালদা ডিভিশনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ। আজ শনিবারও ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে না বলেই জানিয়ে দিল পূর্ব রেল। তারা জানিয়েছে আজ ট্রেন চলবে শুধু আপ লাইনে। ডাউন লাইনে বন্ধই থাকবে ট্রেন চলাচল। পূর্ব রেল জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফেরার ট্রেনগুলিই শনিবার বাতিল থাকবে। সেই তালিকায় কোন কোন ট্রেন রয়েছে? দেখে নিন সেই তালিকা--
গুয়াহাটি-হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস, বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হামসফর এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস, যোগবানী-কলকাতা এক্সপ্রেস, কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস, বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস, নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।
এছাড়াও পূর্ব রেলের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল ও ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার যাত্রা শুরু করার কথা ছিল এমন বেশ কয়েকটি লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে। রেল লাইনের সুরক্ষা বজায় রাখতেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
বাতিল করা ট্রেনের তালিকায় রয়েছে মালদা টাউন - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (৫৩০২৮), মালদা টাউন - সাহেবগঞ্জ মেমু (৬৩৪০২), সাহেবগঞ্জ - আজিমগঞ্জ মেমু (৬৩৪২২), ভাগলপুর - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (৫৩০৩০), সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু (৬৩৪০১), আজিমগঞ্জ - সাহেবগঞ্জ মেমু (৬৩৪২১), আজিমগঞ্জ - বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার (৫৩৪৩৩) এবং আজিমগঞ্জ - ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার (৫৩০২৯)। এই প্রতিটি ট্রেনই আজ, ৫ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করার কথা ছিল।
পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন শুক্রবার সমস্ত ট্রেন বাতিল। ফলে দক্ষিণবঙ্গের দিকে ফেরার ট্রেন তো নেই ওই দিকে। তাই আপ লাইনেই ট্রেন চলবে। কারণ ডাউনে আসার মতো রেক পাওয়া যাবে না।
এ ছাড়া আরও বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাটিহার - মানসি - মুঙ্গের - কিউল রুট দিয়ে চালানো হবে আজ যাত্রা শুরু করা মালদা টাউন - নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস (১৪০০৩), ৩ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করা ভাতিন্ডা - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস (১৫৭৪৪) এবং ৩ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করা উধনা - মালদা টাউন স্পেশাল (০৯০৩৩)।
অন্যদিকে, নিউ ফারাক্কা - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল রুট ধরে যাবে নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (১২০৪২), গুয়াহাটি - হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (১২৩৪৬), হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (২২৩০১), হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (১৩০৫৩) এবং কলকাতা - হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (১২৩৬৩)।
এ ছাড়া নিউ ফারাক্কা - আজিমগঞ্জ - নলহাটি রুট দিয়ে পাঠানো হবে বালুরঘাট - এসএমভিবি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস (১৬৫২৪), আগরতলা - চারলাপল্লি এক্সপ্রেস (১৭০৩২), শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (১৩১৭৫), এসএমভিবি বেঙ্গালুরু - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (১৬২২৩) এবং তাম্বারাম - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (১৫৯২৯)। রেল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে হাজার হাজার দূরপাল্লার ও নিত্যযাত্রী চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।
প্রসঙ্গত, মালদহ ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে একের পর এক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন বাতিল হয়েছে। টিকিট ক্যানসেলের হিড়িক। অনেককেই বাধ্য হয়ে বিমানে ফিরছেন কলকাতায়। চরম ভোগান্তি যাত্রীদের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)