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যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাতিল

Train Cancel: শনিবার ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। ট্রেন শুধু আপ লাইনেই চালানো হবে। ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফেরার সরাইঘাট, উত্তরবঙ্গ, দার্জিলিং মেল ও পদাতিকসহ একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:24 AM IST
যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাতিল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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যাত্রীদের জন্য দুঃসংবাদ! দক্ষিণবঙ্গে ফেরার দার্জিলিং মেল, পদাতিক-সহ একঝাঁক ট্রেন বাত
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