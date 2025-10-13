Burdwan Station Stampede: বিলম্বিত বোধদয় রেলের! বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় অবশেষে....

Burdwan Station Stampede: বিলম্বিত বোধদয় রেলের! বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় অবশেষে....
Burdwan Station Stampede: 'ফুটব্রিজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ৬/৭ নম্বর প্লাটফর্ম আরো বহরে ৬ মাসের মধ্যে ইয়ার্ডও বাড়ানো হবে'।
পার্থ চৌধুরী: বিলম্বিত বোধদয়! বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় অবশেষে দুঃখপ্রকাশ করল রেল। পূর্ব রেলে র জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর জানালেন, 'প্লাটফর্ম খুব চওড়া নয়। ওঠানামার সিড়ি আরো চওড়া করার উপায় নেই। তবে ফুটব্রিজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ৬/৭ নম্বর প্লাটফর্ম আরো বহরে ৬ মাসের মধ্যে ইয়ার্ডও বাড়ানো হবে'।
আজ, সোমবার বর্ধমান স্টেশন পরিদর্শন করতে আসেন পূর্ব রেলের জিএম। তিনি জানান, পদপিষ্টের ঘটনায় আহত ৮। ৩ জনের আঘাত গুরুতর। তাদেরকে হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেলের নিয়মে আহতদের অনুদানও দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতভর বর্ধমানে ছিলেন ডিআরএম।
২০১৯ থেকে ২০১৫। বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে বারবারই। স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা স্বীকার করে নিয়েছে পূর্ব রেলে জিএম। তিনি বলেন, 'বর্ধমান স্টেশন খুবই পুরনো। ১৬৭ ট্রেন চলে। এক বিপুল সংখ্যক যাত্রীদের জন্য স্টেশনের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে গাফিলতির প্রমাণ মেলেনি। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে'।
রবিবার সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে বর্ধমান স্টেশনে। ট্রেন ধরার জন্য যাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে আহত হন কমপক্ষে ১০ জন। ঘটনার জেরে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। জানা গিয়েছে, বর্ধমান স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজ পেরিয়ে ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে নামার সময় এক মহিলা ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে যান। তাঁর শরীরের ভারে পড়ে যান অন্যন্য় যাত্রীরা।
