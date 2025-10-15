English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Burdwan Station Stampede: আর হুড়োহুড়ি নয়! বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ঢুকবে... চালু নয়া নিয়ম...

Burdwan Station Stampede: রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'এই নতুন নিয়মগুলি আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যাত্রী চলাচলের পরিস্থিতি বিবেচনা করে নোটিশ বোর্ড স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দেওয়া হবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 15, 2025, 11:02 PM IST
Burdwan Station Stampede: আর হুড়োহুড়ি নয়! বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ঢুকবে... চালু নয়া নিয়ম...

অরূপ লাহা: ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়ি। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু! বর্ধমান স্টেশনে এবার পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল নয়া নিয়ম। বিভিন্ন রুটে লোকাল ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্ম নির্দিষ্ট  করে দিল পূর্ব রেল। নিত্যদিন একই প্ল্যাটফর্মেই ঢুকবে ট্রেন। থাকবে পর্যাপ্ত রেলপুলিস।

বর্ধমান স্টেশনে কোন প্ল্য়াটফর্মে কোন ট্রেন?
--
বর্ধমান-হাওড়া মেন লাইনের লোকাল ট্রেন-৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম
বর্ধমান-হাওড়া কর্ডলাইনে লোকাল ট্রেন-৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম
 বর্ধমান-আসানসোল ও বর্ধমান-রামপুরহাটের লোকাল ট্রেন- ৬ ও ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্ম
বর্ধমান-কাটোয়া লোকাল- ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম

স্রেফ নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্রেন চলাচলই নয়, স্টেশন ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে যাত্রীদের চলাচলের জন্য ফুটব্রিজও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নয়া নিয়মে অবশ্য় খুশি নন যাত্রীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'প্রতিবারই দুর্ঘটনা ঘটার পর রেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সব আগের মতো হয়ে যায়'। 

যাত্রীদের দাবি,  ফুটওভারব্রিজের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। । সিঁড়িগুলো সংকীর্ণ।  চলন্ত সিঁড়িতে অনেকে অভ্যস্তও নন। ফলে নয়া নিয়মে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'এই নতুন নিয়মগুলি আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যাত্রী চলাচলের পরিস্থিতি বিবেচনা করে নোটিশ বোর্ড স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দেওয়া হবে'।

রবিবার সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে বর্ধমান স্টেশনে। ট্রেন ধরার জন্য যাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে আহত হন কমপক্ষে ১‍০ জন। ঘটনার জেরে ব্যাহত  ট্রেন চলাচল।  জানা গিয়েছে, বর্ধমান স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজ পেরিয়ে  ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে নামার সময় এক মহিলা ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে যান। তাঁর শরীরের ভারে পড়ে যান অন্যন্য় যাত্রীরা।

