West Bengal Assembly Election: বাংলার দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটে জারি নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকা

EC Issues Fresh Post-Poll Guidelines for Bengal Election: কমিশনসূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন যে কঠোর নিয়ম লাগু হচ্ছে, তা ভোটশেষে সার্ভিলেন্স ক্যামেরা ও ভিডিয়ো ডেটা-র ব্যবহার সংক্রান্ত। মূল লক্ষ্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ভোটগণনার সময় প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্ত নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালনের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 24, 2026, 02:04 PM IST
কী কী বড় চেঞ্জ এল? লাইনে দাঁড়ানোর আগে জেনে নিন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) জন্য নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) নতুন নির্দেশিকা জারি (a fresh set of post-poll guidelines)। কমিশনসূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন যে কঠোর নিয়ম লাগু হচ্ছে, তা ভোটশেষে সার্ভিলেন্স ক্যামেরা ও ভিডিয়ো ডেটা (strict protocols for handling surveillance cameras and video data)-র ব্যবহার সংক্রান্ত। মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ভোট গণনার সময় প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্ত নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য 

নির্বাচন কমিশন (EC) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল। নির্দেশিকাগুলির মূল লক্ষ্য নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং ভোট গণনার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ করা।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ইভিএম (EVM) এবং ভিভিপ্যাট (VVPAT) মেশিনগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্ট্রং রুমের আশেপাশে কঠোর নিরাপত্তা-বলয় গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা

ভোট গণনা কেন্দ্রের আশেপাশে এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বড় ধরনের জমায়েত বা বিজয় মিছিলের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি এবং কঠোর বিধিনিষেধ পালনের কথা বলা হয়েছে।

হিংসারোধ 

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা

নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি তদারকি করার জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষকদের সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফায় আদৌ কোনও রেকর্ড হয়নি, বরং ২০২১ সালের তুলনায় ৮৩৬৭৪ ভোট কম পড়েছে: শাহ-মন্তব্যের ফ্যাক্টচেকে ডেরেক
