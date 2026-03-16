  West Bengal Assembly Election 2026: ভোট হিংসায় জিরো টলারেন্স: নবান্নের পর এবার পুলিস প্রশাসনে বড় রদবদলের পথে কমিশন?

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট হিংসায় 'জিরো টলারেন্স': নবান্নের পর এবার পুলিস প্রশাসনে বড় রদবদলের পথে কমিশন?

EC Seeks List of Police OCs from 2021 and 2024 Violence Zones: ভোটের আগে পুলিস মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য! ২০২১ ও ২০২৪-এর অশান্তি কবলিত এলাকার ওসি-দের আমলনামা চাইল নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে ডিজি-কে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ। কর্তব্যে গাফিলতি থাকলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ঠাঁই নেই— সাফ বার্তা দিল্লির।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 16, 2026, 11:06 AM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট হিংসায় 'জিরো টলারেন্স': নবান্নের পর এবার পুলিস প্রশাসনে বড় রদবদলের পথে কমিশন?

পিয়ালি মিত্র: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে রক্তপাতহীন ও অবাধ করতে নজিরবিহীন সক্রিয়তা দেখাচ্ছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। রবিবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার রাজ্য পুলিসের নির্বাচনী নোডাল অফিসারের কাছে বিতর্কিত পুলিস আধিকারিকদের একটি দীর্ঘ তালিকা চাইল কমিশন। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, সোমবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে এই তালিকা জমা দিতে হবে।

কমিশন বিশেষ করে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়কার পরিস্থিতির ওপর নজর দিচ্ছে। ওই দুই নির্বাচনের আগে, চলাকালীন এবং ফল-পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত থানা এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময় সেখানকার অফিসার ইন-চার্জ (OC) পদে কারা ছিলেন, তাঁদের নাম ও বর্তমান কর্মস্থলের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। ১২ মার্চ প্রথমবার এই তালিকা চাওয়া হলেও, সোমবার পুনরায় চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত রিপোর্ট পেশের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার গত মঙ্গলবার কলকাতায় প্রশাসনিক বৈঠকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, কর্তব্যে গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থাকা কোনও অফিসারকে এবারের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাখা হবে না। কমিশনের পক্ষ থেকে তিনটি মূল বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে:
১. হিংসাকবলিত থানাগুলোতে সেই সময় কারা দায়িত্বে ছিলেন?
২. ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় তদন্ত (Departmental Inquiry) শুরু হয়েছে কি না?
৩. বর্তমানে তাঁরা কোথায় এবং কোন পদে কর্মরত রয়েছেন?

রবিবার রাতেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দিয়ে কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এবারের লড়াই হবে অত্যন্ত কড়া। প্রশাসনের শীর্ষস্তরে ‘সার্জারি’ করার পর এবার থানার নীচুতলায় নজরদারি শুরু করল কমিশন। মনে করা হচ্ছে, এই তালিকা হাতে পাওয়ার পর রাজ্যের বহু থানার ওসি ও আইসি (IC) স্তরে বড়সড় বদলির নির্দেশ আসতে পারে।

শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে এবার বাংলায় রেকর্ড সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়াও নজরদারিতে কোনও ফাঁক রাখতে ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে নিয়োগ করা হচ্ছে বিশেষ পর্যবেক্ষক। দিল্লির এই রণকৌশল দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, ২০২৬-এর ভোটকে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবথেকে শান্তিপূর্ণ করতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

