West Bengal Assembly Election 2026: প্রবল বিতর্কের মুখে বাইক-বিধিতে বদল: ছাড় গিগ-কর্মীদের, আর কী কী বলল কমিশন--বেরনোর আগে জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026: বাইক চলাচল নিয়ে কারও কারও মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ভোটারদের ভয় দেখাতে বাইক বাহিনীর কথা বারেবারেই উঠে এসেছে। সেই বাইক মিছিল এবার বন্ধ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 22, 2026, 12:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামিকাল রাজ্যের ১৫২ কেন্দ্র ভোটগ্রহণ। এর ৪৮ ঘণ্টা আগে ওইসব জায়গায় বাইক চলাচলে কড়াকড়ি বিধিনিষেধ লাগু করেছে নির্বাচন কমিশন। এনিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছিল কমিশন। তবে এনিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। নিয়ে কমিশনের নির্দেশিকা আরও স্পষ্ট করল কমিশন।

প্রথমত, বাইক চলাচল নিয়ে কারও কারও মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ভোটারদের ভয় দেখাতে বাইক বাহিনীর কথা বারেবারেই উঠে এসেছে। সেই বাইক মিছিল এবার বন্ধ। বাকী রইল সাধারণ বাইক আরোহী কথা।

রাতে বাইক চলাচলে নির্দেশিকা

সন্ধে ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত বাইক চলাচল নিষিদ্ধ। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ওইসময় বাইক ব্য়বহার করা যাবে না। চিকিত্সা সংক্রান্ত প্রয়োজন ও পারিবারিক প্রয়োজনে বাইক নিয়ে বের হওয়া যাবে। তবে তা যুক্তিপূর্ণ হতে হবে।

দিনের বেলা বাইক নিয়ে বের হওয়া যাবে তবে পিলিয়ন রাইডিং করা যাবে না। তবে চিকিত্সার প্রয়োজনে, পারিবারিক কোনও প্রয়োজনে, পড়ুয়াদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পিলিয়ন রাইডিং করা যাবে।

ভোটের দিন সকাল ছটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত ভোটের কাজে পিলিয়ন রাইডিং করা যাবে। পাশাপাশি চিকিত্সা সংক্রান্ত বিষয়, পরিবারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইক ব্যবহার করা যাবে। 

এসবের বাইরে কেউ যদি কোনও কাছে ছাড় পেতে চান তাহলে স্থানীয় পুলিসের কাছ থেকে তার অনুমতি নিতে হবে। 

আর কারা ছাড়া পাবেন

জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যারা জড়িত

অফিসযাত্রীরা। তবে আইকার্ড দেখাতে হবে। 

ওলা,উবার, জেমাটো, সু্ইগির মতো হোম ডেলিভারি কর্মীরা। এরা পিলিয়ন নিতে পারবেন। 

সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক কাজে ছাড়।

উল্লেখ্য, বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে ‘বাইক বাহিনী’ একটি অতি পরিচিত  শব্দ। অভিযোগ, ভোটের আগে দুষ্কৃতীরা বাইকে চড়ে ভোটারদের ভয় দেখানো, এলাকা দখল বা বেআইনি সামগ্রী পাচারের কাজ করে থাকে। বিশেষ করে গলি বা সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে বাইকের জুড়ি মেলা ভার। এই অশুভ সংস্কৃতিতে ইতি টানতেই এবার সরাসরি বাইক চলাচলের ওপরেই ‘কোপ’ বসাল কমিশন।

