SIR in Bengal: 'আমার আব্বার নামেও নাকি আসবে! পুরোটাই চক্রান্ত', এবার SIR শুনানির নোটিশ ত্বহা সিদ্দিকীকে...
SIR in Bengal: ' SIR-র নাম করে বাংলার সংখ্যালঘু মুসলমানদের হেনস্থা করা হচ্ছে। ফুরফুরা পঞ্চায়েত এলাকায় ১৪ হাজার ভোটার রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ হাজার মানুষের কাছে শুনানির নোটিশ এসেছে। যার মধ্যে রয়েছে ৬ হাজার ৮৫০ মুসলমান'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুরফুরার পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীকেও SIR শুনানির নোটিশ ধরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জানালেন তিনি নিজেই। বলেন, 'SIR-র নাম করে কীভাবে মানুষকে বিরক্ত করা হয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমি'।
ত্বহা সিদ্দিকী জানান, 'আমাকে কালকে SIR শুনানির নোটিশ দিয়েছে। শুনেছি আমার আব্বার নামেও নাকি আসবে! যদিও তিনি মারা গিয়েছেন'। তাঁর অভিযোগ, 'SIR-র নাম করে বাংলার সংখ্যালঘু মুসলমানদের হেনস্থা করা হচ্ছে। ফুরফুরা পঞ্চায়েত এলাকায় ১৪ হাজার ভোটার রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ হাজার মানুষের কাছে শুনানির নোটিশ এসেছে। যার মধ্যে রয়েছে ৬ হাজার ৮৫০ মুসলমান। সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে SIR-র শুনানির নোটিশ পাঠাচ্ছে, সেখানে অধিকাংশ মুসলিমদের পাঠানো হচ্ছে'।
ফুরফুরা এই পীরজাদা সাফ কথা, 'SIR করা হচ্ছে বিজেপির ইন্ধনে। তাদের মাথায় ঢুকেছে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা তৃণমূলকে ভোট দেবে। তাই মুসলমান ভোট কীভাবে বাদ দেওয়া যায় তার চক্রান্ত চলছে। বাংলার একটা মুসলমানের নাম বাদ যেতে পারে না। কারণ আমরা ভারতবর্ষে বসবাস করি। এখানে দেড়শো হিন্দু পরিবারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তারা তৃণমূলকে ভোট দেয় তাই তাদের পাঠিয়েছে। অর্থাৎ তৃণমূলকে যারা ভোট দেবে তাদের এস আই আরের নোটিশ পাঠাও এটা পুরোটাই চক্রান্ত'।
এদিকে ছাব্বিশে ব্রিগেডে লক্ষ কন্ঠে সংবিধান পাঠের আয়োজন করছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি। কবে? জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে। হাজির থাকবেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদের একাংশ, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবী।
ডিসেম্বরেই গীতাপাঠের আসর বসেছিল ব্রিগেডে। '৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' নামে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। ময়দানে 'গীতাপাঠে' যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, এমনকী প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। বস্তুত, ২০২৩ সালেও সনাতন সংস্কৃতি সংসদ উদ্যোগেই ব্রিগেডেই হয়েছিল গীতাপাঠ।
ব্রিগেডে 'লক্ষ কন্ঠে সংবিধান পাঠ' কিন্তু এই প্রথম। পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, 'আমরা গীতা পাঠের পালটা এটা করছি না। প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে। ছে।আমরা হিংসা বাড়াতে চাই না'। তাঁর দাবি, 'দেশের সংবিধান রক্ষার স্বার্থে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থে সংবিধানের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। আগামী দিনে যাতে এগুলো না হয় সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য কন্ঠে সংবিধান পাঠ করব'।
