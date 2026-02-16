English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • SIR in Bengal: রেয়াত নেই কারও! এক ধাক্কায় সাসপেন্ড বাংলার ৭ আধিকারিক, SIR নিয়ে...

SIR in Bengal: রেয়াত নেই কারও! এক ধাক্কায় সাসপেন্ড বাংলার ৭ আধিকারিক, SIR নিয়ে...

SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের ৭ জন এআরও (AERO)-কে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির ওপর জোর দিয়েছে কমিশন। মূলত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও রকম ত্রুটি বা দুর্নীতি রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 16, 2026, 09:59 AM IST
SIR in Bengal: রেয়াত নেই কারও! এক ধাক্কায় সাসপেন্ড বাংলার ৭ আধিকারিক, SIR নিয়ে...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ফের কড়া পদক্ষেপ নিল কমিশন। ভিডিয়ো কনফারেন্সে ফুল বেঞ্চ বৈঠকে যেরকম ভাবে নিজেদের করা অবস্থান কমিশন জানিয়েছিল ঠিক তাই বাস্তবায়িত হল। গুরুতর অনিয়ম, দায়িত্বে গাফিলতি এবং আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে রাজ্যের একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (AERO)-কে রবিবার সাসপেন্ড করা হয়েছে। ৭জন AERO-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, SIR চলাকালীন এই অনিয়ম ধরা পড়েছে তদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শীতের আয়ু শেষ! বসন্তের হাত ধরেই বঙ্গে চরম গরমের আগমন...

কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকা দেখা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের ৫৭ নম্বর সুতির AERO শেখ মুরশিদ আলম, ৫৬ নম্বর সামসেরগঞ্জের AERO ডা. সেফাউর রহমান এবং ৫৫ নম্বর ফারাক্কার রাজস্ব আধিকারিক নীতিশ দাসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ১৬ নম্বর ময়নাগুড়ি কেন্দ্রের AERO দালিয়া রায় চৌধুরীও একই অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩৯ নম্বর ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের দুই AERO—সত্যজিৎ দাস ও জয়দীপ কুণ্ডু, ডেবড়া কেন্দ্রের AERO দেবাশিস বিশ্বাসকেও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে এবং তার অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে জানাতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেই জানিয়েছেন সিইও মনোজ কুমার আগারওয়াল।

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের...

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, ভোটার তালিকা নিয়ে যাতে ভবিষ্যতে কোনও বিতর্ক না ওঠে, সে কারণেই কমিশন শুরু থেকেই কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। এই পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-নির্বাচনী কাজে অনিয়ম ধরা পড়লে রেয়াত মিলবে না।

চিঠিতে বলা আছে Supreme Court of India-এর নির্দেশ মেনে SIR সংক্রান্ত সব আপত্তি (Form 7) দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। কিছু একটা অভিযোগ ছিল ওই নথি পোড়ানোর বিষয়টি নজরে আসার পর কমিশন নির্দেশ দিয়েছে- CEO ও DEO দফতরে জমা পড়া সমস্ত আপত্তি অবিলম্বে ERO/AERO-দের কাছে পাঠাতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Election Commission of IndiaECIWest bengalSuspensionAEROvoter list revisionsirSerious Misconduct
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: শীতের আয়ু শেষ! বসন্তের হাত ধরেই বঙ্গে চরম গরমের আগমন...
.

পরবর্তী খবর

Laxmir Bhander: টাকা বাড়লেও রয়েছে চিন্তা! ছোটখাটো এইসব ভুলে বন্ধ হতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডা...