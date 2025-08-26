English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jiban Krishna Saha: নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা কীভাবে সাদা করেন জীবনকৃষ্ণ সাহা? ৫ বছরে কত সম্পত্তি বেড়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের? ইডি বলছে...

ED arrested Jiban Krishna Saha, how black money turns white:  প্রত্যেকের আয়কর রিটার্নে নজর তদন্তকারী অফিসারদের। জীবন কৃষ্ণ সাহার স্ত্রী ও পিসিকে সম্পত্তির তথ্য সহ তলব করছে ইডি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 26, 2025, 12:46 PM IST
বিক্রম দাস: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবারই ইডির হাতে গ্রেফতার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা (Jiban Krishna Saha arrested)। ইডি সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতির টাকায় ঘনিষ্ঠদের নামে নগদে জমি কিনে কালো টাকা সাদা করেছেন জীবন কৃষ্ণ সাহা (Jiban Krishna Saha)। মায়া রানি, নিতাই সাহা, রাজেশ ঘোষ, গৌর সাহা - এরকম একাধিক ঘনিষ্ঠদের নামে প্রচুর জমি কেনার নথি পেয়েছে ইডি। যে সব জমি কেনা হয়েছে নগদ টাকায়।

স্ত্রী ও পিসির নামেও সম্পত্তি সরানো হয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। তাই জীবন কৃষ্ণ সাহার নিকট আত্মীয়দের সম্পত্তি গত ৫ বছরে কত বেড়েছে? সেই দিকেই এখন নজর ইডির। এর হদিশ পেতে প্রত্যেকের আয়কর রিটার্নে নজর তদন্তকারী অফিসারদের। ইতিমধ্যেই জীবন কৃষ্ণ সাহার স্ত্রী ও পিসিকে সম্পত্তির তথ্য সহ তলব করছে ইডি।

প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সোমবার সকালে ফের হানা দেয় ইডি। বাড়িতে ইডি আসতেই পালানোর চেষ্টা করেন বিধায়ক! আবারও ফোন ফেলে দেন ঝোপে। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা আর হয়নি। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি গ্রেফতার করে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে।

বিধায়কের পাশাপাশি রাজেশ ঘোষ নামের এক বেসরকারি ব্যাংক কর্মীর বাড়িতেও সোমবার সকালে ইডির আধিকারিকদের টিম যায়। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই গ্রেফতার করেছিল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে। ২০২৩-এর ১৭ এপ্রিল দীর্ঘ তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সেইসময় কেন্দ্রীয় সংস্থা হানা দিতেই ফোন পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন বিধায়ক। ২০২৪-র ২৪ মে জামিনে মুক্তি পান জীবন কৃষ্ণ সাহা। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Jiban Krishna SahaedSSC recruitment scam caseblack money
