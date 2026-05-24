Jahangir Khan-Shanu Bakshi Controversy: টলিউডেও 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের কালো টাকার থাবা? ইডির নজরে প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সীর স্বামী জিত্‍ চক্রবর্তীর ছবি

ফলতার প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সী এবং জাহাঙ্গির খানের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় চলছে। এবার এই বিতর্কের আঁচ এসে পড়ল টলিপাড়াতেও। সূত্রের খবর, জাহাঙ্গির খানের বেআইনি ও কালো টাকার লগ্নি এবার ইডি-র আতশ কাঁচের তলায়।
মৌমিতা চক্রবর্তী: ফলতার পুনর্নির্বাচনের ফাইনাল রেজাল্ট আউটের আগেই সেলিব্রেশন শুরু। গেরুয়া ঝড়ের ঝাপটায় ধুলিসাত্ তৃণমূল। এখনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ওরফে পুষ্পার। পাত্তা না পাওয়া গেলেও এখন হট টপিক জাহাঙ্গিরই। কেন? কারণ, জানা যাচ্ছে জাহাঙ্গির খানের কালো টাকার থাবা গিয়ে পৌঁছেছে টলিউডে। সূত্রের খবর, ইডির নজরে 'পুষ্পা'র কালো টাকার লগ্নি।
একাংশের দাবি, জাহাঙ্গির নিজের কালো টাকার একটি বড় অংশ টলিউডের সিনেমাতে খাটিয়েছেন। আর এই যোগসূত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ফলতার প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সীর স্বামী তথা টলিউড পরিচালক জিত্ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া পরিচালক জিত্ চক্রবর্তীর 'আড়ি' ছবিতে জাহাঙ্গির খানের কালো টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইপ্রোফাইল বিয়ের মাধ্যমে সাতপাকে বাঁধা পড়েন ফলতার প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সী এবং পরিচালক জিত্ চক্রবর্তী। কাকতালীয়ভাবে, সেই সময়েই জিতের পরিচালিত 'আড়ি' ছবির কাজ শেষ হয়েছিল। যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহানের প্রযোজনা সংস্থার এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ অভিনেত্রী।
বিজেপি নেতা অভিজিত্ দাস এবং শঙ্কুদেব পণ্ডা এই ঘটনা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। শঙ্কুদেব পণ্ডা জানিয়েছেন, জাহাঙ্গির খানই শানু বক্সিকে ফলতায় বিডিও-র পদে বসিয়েছিলেন। জাহাঙ্গির নিজের কালো টাকা শানু বক্সির হাত মারফত তাঁর স্বামী পরিচালক জিত্ চক্রবর্তীকে দেয়। জিত্ চক্রবর্তী সেই টাকা টলিউডে ঢোকাচ্ছে। জাহাঙ্গির বড় বড় শিল্পপতিদের থেকে প্রতিদিন ৫০-৬০ লক্ষ টাকা করে তোলা তুলত। মাসে প্রায় ১৫-১৬ কোটি টাকা।
শঙ্কুদেব পণ্ডা আরও জানান, দক্ষিণ কলকাতার দু-তিনটে বড় প্রোডাকশন হাউসের কাছে জাহাঙ্গিরের ফান্ডিং এখনও সুরক্ষিত আছে। ইডির অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ংকর অবস্থা টালিগঞ্জে। কালো টাকার সেফ পার্কিং হিসাবে টলিপাড়াকে বেছে নিয়েছিল জাহাঙ্গির।
এখানেই শেষ নয়, আগামী ১৯ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে জিত্ চক্রবর্তী পরিচালিত আরও একটি নতুন ছবি, যার নাম 'বাবা'। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, 'তাঁর মা হাসপাতালে। জাহাঙ্গিরের কালো টাকা নিয়ে যে জিত্ চক্রবর্তী সিনেমা বানিয়েছেন, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এই বিষয়ে কারোর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি।'
ফলতার প্রাক্তন বিডিও শানু বিশ্বাস কীভাবে এলেন নজরে?
দীর্ঘদিন ধরেই ফলতার প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সীকে নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নানা অভিযোগ উঠছিল। সম্প্রতি জাহাঙ্গির খানের সঙ্গে তাঁর চ্যাট প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্ক চরমে পৌঁছায়। সেই চ্যাট প্রকাশ করেন বিজেপি নেতা অভিজিত্ দাস ওরফে ববির। সেই চ্যাট প্রমাণ করে যে, জাহাঙ্গিরের হাত ধরেই যে শানু বিডিও পদে বসেন।
বিজেপি নেতা ববির দাবি, ডায়মন্ড হারবারে ২০২৪ সালে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পিছনে কারচুপি রয়েছে। আর সেই বিডিও অফিসার ছিলেন শানু বক্সী। শানুর সঙ্গে মিলে জাহাঙ্গির ভোট কারচুপি করেন। আর এই চ্যাট তার 'প্রমাণ' ফাঁস করা স্ক্রিনশটগুলিতে আছে বলে দাবি বিজেপি নেতার। যদিও শানু বক্সীর দাবি- এই সমস্ত চ্যাট 'এআই' (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।
