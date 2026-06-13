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Madan Mitra: সোনা দিলেই চাকরি! ১২৫টি বেআইনি নিয়োগ, পুর দুর্নীতিতে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি

Municipal recruitment scam: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শনিবার সকাল থেকে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়ি-অফিস এবং বেলেঘাটার এক ব্যবসায়ীর আবাসে একযোগে হানা দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, দালালদের মাধ্যমে অন্তত ১২৫টি অবৈধ নিয়োগের সঙ্গে মদন মিত্র সরাসরি যুক্ত।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:51 AM IST
Madan Mitra: সোনা দিলেই চাকরি! ১২৫টি বেআইনি নিয়োগ, পুর দুর্নীতিতে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সোনা দিলেই চাকরি! ১২৫টি বেআইনি নিয়োগ, পুরদুর্নীতিতে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ED
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