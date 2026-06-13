/Madan Mitra: সোনা দিলেই চাকরি! ১২৫টি বেআইনি নিয়োগ, পুর দুর্নীতিতে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি

প্রসেনজিত্ সর্দার, নান্টু হাজরা, পিয়ালি মিত্র: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে শনিবার সকাল থেকে অ্যাকশনে ইডি। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী মদন মিত্রের বাড়ি ও অফিস-সহ মোট ৭টি ঠিকানায় একযোগে হানা দেয় ইডি। মদন মিত্রের দক্ষিণেশ্বর, জোকা এবং ভবানীপুরের বাড়ি ও কার্যালয় একাধিক আস্তানায় হানা দেন আধিকারিকরা। জোকা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বহুতল আবাসনের চারতলায় মদন মিত্রের বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও আবাসন সূত্রে জানা গেছে, এই ঘরগুলি দীর্ঘ দিন ধরেই তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। আজ সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছান।
আধিকারিকরা ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশি ও নথি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। মদন মিত্রের জোকা ও দক্ষিণেশ্বরের ফ্ল্যাটের পাশাপাশি ভবানীপুরের এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে খবর। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে। অভিযোগ, কামারহাটি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভায় অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা ও সোনা ঘুষ নিয়েছেন মদন মিত্র। এই পুরো লেনদেনটি চলত বেশ কয়েকজন মিডলম্যান বা দালালের মাধ্যমে।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত এই ধরণের অন্তত ১২৫টিরও বেশি বেআইনি ও অবৈধ নিয়োগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন এই তৃণমূল বিধায়ক। এই চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে এবং এই বিপুল অঙ্কের টাকা ও সোনা কোথায় রাখা হয়েছে, তা জানতেই আজকের এই ম্যারাথন তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আপাতত মদন মিত্রের বাড়ি ও অফিসে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। এই বিষয়ে আরও তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে, পুর নিয়োগ দুর্নীতির এই একই তদন্তসূত্রে বেলেঘাটা এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দিয়েছে ইডি। বেলেঘাটায় সঞ্জীব ঘোষ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে গ্রেফতার হওয়া অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করেই এই বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির যোগসূত্র মিলেছে। অয়ন শীলের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই আজ সকালের এই মেগা তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সবকটি এলাকাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।
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