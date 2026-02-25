English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Paschim Medinipur Shocking Incident: যেন রথ দেখা, কলা বেচা! যুবসাথীর লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষিতরা লিখে দিচ্ছেন পাশের কৃষকবন্ধুর ভিড়ের ফর্ম, মূল্য ₹৩০...

Paschim Medinipur Shocking Incident: যেন রথ দেখা, কলা বেচা! যুবসাথীর লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষিতরা লিখে দিচ্ছেন পাশের কৃষকবন্ধুর ভিড়ের ফর্ম, মূল্য ₹৩০...

Paschim Medinipur: কৃষক বন্ধুর ফর্ম ফিলাপ করে ১০,২০ বা ৩০ টাকা করে নিচ্ছে একদল যুবক, এমনই ছবি দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিও অফিস কার্যালয় চত্বরে। একদিকে চলছে যুব সাথীর ফর্ম ফিলাপ  অপরদিকে চলছে ভূমিহীন কৃষকদের কৃষক বন্ধুর আবেদন

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 25, 2026, 01:18 PM IST
Paschim Medinipur Shocking Incident: যেন রথ দেখা, কলা বেচা! যুবসাথীর লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষিতরা লিখে দিচ্ছেন পাশের কৃষকবন্ধুর ভিড়ের ফর্ম, মূল্য ₹৩০...
AI নির্মিত ছবি

চম্পক দত্ত: যুবসাথীর ফর্ম ফিলআপ করতে সব জায়গায় উপচে পড়া ভিড়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ নম্বর ব্লক অফিসে দেখা গেল এক নজিরবিহীন চিত্র। যেখানে একদিকে সরকারি 'যুবসাথী' প্রকল্পের ফর্ম জমা দিতে ভিড় করেছেন শিক্ষিত বেকার যুবকরা। ঠিক তার পাশেই বসে অন্য একদল যুবককে দেখা গেল ভূমিহীন কৃষকদের 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করে দিতে বিনিময়ে মিলছে নামমাত্র পারিশ্রমিক ১০ থেকে ৩০ টাকা।  

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Son Killed Father: পুড়িয়েছে রক্তভেজা চাদর, দাগ মুছতে দেওয়াল রং! বাবাকে টুকরো করে 'পাপা ফিরে এসো' গ্রুপ খুলে নাটক মেধাবী ছেলের...

বুধবার সকাল থেকেই দাসপুর ১ নম্বর ব্লক অফিস চত্বরে ছিল উপচে পড়া ভিড়। একদিকে চলছে যুবসাথীর আবেদন প্রক্রিয়া, অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষকদের কৃষক বন্ধু প্রকল্পের কাজ। এই ভিড়ের মধ্যেই একদল শিক্ষিত যুবককে দেখা যায় কলম হাতে ফর্ম ফিলআপে ব্যস্ত। এলাকার অনেক কৃষকই ফর্মের খুঁটিনাটি বুঝতে না পারায় এই যুবকদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। আর এই সুযোগেই নিজেদের হাতখরচ বা যাতায়াতের 'তেল খরচ' টুকু তুলে নিচ্ছেন তাঁরা।

ফর্ম ফিলআপ করতে আসা যুবকদের দাবি, তারা নিজেরাও বেকার এবং নিজেদের ফর্ম জমা দিতেই আজ বিডিও অফিসে এসেছেন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ফাঁকে কৃষকদের সাহায্য করছেন তারা। বিনিময়ে নেওয়া সামান্য অর্থ দিয়ে দিনের খাওয়া বা যাতায়াতের খরচ মিটে যাচ্ছে। তবে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, জনৈক যুবকের দাবি— 'আমরা এই সামান্য পারিশ্রমিকের টাকা জমিয়ে এলাকায় রক্তদান শিবির আয়োজন করতে চাই।'

আরও পড়ুন:Howrah Shocker: হাড়হিম হাওড়া! কথা বলতে বলতেই প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা তরুণ প্রোমোটারকে, ভাইরাল VDO...

বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র জানান, বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে। সরকারি দফতরের স্বাভাবিক কাজ সচল রাখতে এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে ওই যুবকদের বিডিও অফিস চত্বরের বাইরে গিয়ে এই কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট এবং স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি বর্তমান রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন। বিরোধীদের দাবি, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব এতটাই যে শিক্ষিত যুবকদের আজ বিডিও অফিস চত্বরে বসে ১০-২০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ফিলআপ করতে হচ্ছে। পাল্টা জবাবে তৃণমূলের দাবি, যুবকরা বেকারদের পাশে দাঁড়াতে এবং সামাজিক কাজের উদ্দেশ্যেই এই কাজ করছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
unemployed youthWest MidnaporeDaspur BDO officeKrishak Bandhu SchemeYuvasathi Scheme
পরবর্তী
খবর

Howrah Shocker: হাড়হিম হাওড়া! কথা বলতে বলতেই প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা তরুণ প্রোমোটারকে, ভাইরাল VDO...

.

পরবর্তী খবর

SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দি...