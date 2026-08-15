/আশি বছরের মানুষ; হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারত! অভয়াকাণ্ডে অভিযুক্ত নির্মলের উপরে ডিম থেরাপির প্রতিবাদে সরব নির্যাতিতার মা

বরুণ সেনগুপ্ত: আর জি করের নির্যাতিতা চিকিত্সকের মৃত্যু তদন্তে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে। সেই গ্রেফতারের পর সাধারণ মানুষ আনন্দে মিষ্টিমুখ করছেন। পাশাপাশি তাকে পুলিস নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম বৃষ্টিও হয়েছে। এনিয়ে সরব আর জি করের নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ। এনিয়ে প্রতিবাদে সরব রত্না দেবনাথ।
রত্না দেবনাথ বলেন, পুলিস অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়েছে। প্রশাসন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। সেটা মানুষ কেন হতে তুলে নেবে। এটা আমি পছন্দ করি না। অন্যায় যারা করবে তারা ধরা পড়বে। পাশাপাশি আমরাও যেন কোনও অন্য়ায় না করি। এই যে ডিম ছোড়া এটা কাম্য নয়। উনি ৮০ বছরের একজন মানুষ। ওঁর হয়তো হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যেতে পারে। তখন আমরা প্রমাণ কোথায় পাব। তখন আমরা ওঁর কাছ থেকে কী তথ্য় পাব।
রত্ন দেবনাথ আরও বলেন, তিলোত্তমার কান্ডে কেউ পার পাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা আছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান ধরা পড়বেই। সঞ্জীব মুখার্জিকে বার বার বলা সত্বেও দ্বিতীয়বারের জন্য পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি। উলটে ভয় দেখিয়েছে। যে পুলিশ আমার মেয়ের দেহ সত্কারের টাকা দিয়েছে তাকে খুঁজছি। সেই টাকা ফেরত দেব তাঁকে। পুলিসও সেদিন তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার যোগসাজশে যুক্ত ছিল। তবে খড়দহ থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে নির্ম ল ঘোষের উপর ডিম ছোড়া ঠিক হয়নি। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। স্বামীর নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি,তাই বিধানসভায় জানিয়েছিলাম। সরকার তাই আমার স্বামির নিরাপত্তা দিয়েছে। কারণ আমি বিধানসভায় যাবার পর স্বামীর নিরাপত্তা বিঘ্ন হচ্ছিল।
অভয়ার দেহ সত্কারে কী ভূমিকা ছিল নির্মল ঘোষের?
গত ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট মৃত চিক্তিত্সকের দেহ পুলিসের ঘেরাটোপে বের করা হয়। তারপর সেই দেহ সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় পানিহাটি শ্মশানে। নির্যাতিতার মা-বাব-কে অন্ধকারে রেখেই তড়িঘড়ি দেহ দাহ করে দেওয়া হয়। প্রথম থেকে এনিয়ে সরব হয়েছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। তাদের অভিযোগ ছিল, কীভাবে তাঁদের একমাত্র কন্যার দেহ তাদের অনুমতি ছাড়াই দাহ করে দেওয়া হল। এক্ষেত্রেই উঠে আসছে নির্মল ঘোষের নাম। অভিযোগ, এই নির্মল ঘোষ ও তার সঙ্গীরাই সাত তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করে দেয়।
দ্রুত এভাবে একটি দেহ দাহ করে দেওয়ার প্রশ্নকে সামনে রেখেই এনিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পরেই খড়দহ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ফলে রাজ্য পুলিসের তরফে যে তদন্ত শুরু হয়েছে সেখানে অভিযুক্তের তালিকায় রাখা হয়েছে নির্মল ঘোষ-সহ মোট ৩ জনকে। জানা যাচ্ছে এক্ষেত্রে পুলিসের নজরে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়ের ও প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। অনেকের দাবি, নির্মল ঘোষের নজরদারিতেই নাকি গোটা দাহকার্য হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে ভয় দেখানোরও।
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