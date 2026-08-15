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আশি বছরের মানুষ; হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারত! অভয়াকাণ্ডে অভিযুক্ত নির্মলের উপরে ডিম থেরাপির প্রতিবাদে সরব নির্যাতিতার মা

R G Kar Doctor Death: রত্না দেবনাথ বলেন, পুলিস অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়েছে। প্রশাসন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। সেটা মানুষ কেন হতে তুলে নেবে। এটা আমি পছন্দ করি না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:59 PM IST
আশি বছরের মানুষ; হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারত! অভয়াকাণ্ডে অভিযুক্ত নির্মলের উপরে ডিম থেরাপির প্রতিবাদে সরব নির্যাতিতার মা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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