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  • /Egg Price Massive Hike: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক: একধাক্বায় প্রচুর বাড়ল ডিমের দাম, একপিসের দাম জানলে আঁতকে উঠবেন

Egg Price Massive Hike: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক: একধাক্বায় প্রচুর বাড়ল ডিমের দাম, একপিসের দাম জানলে আঁতকে উঠবেন

West Bengal leader Egg Therapy: পাড়ার মুদি দোকানগুলিতে ডিমের জোড়া এখন ১৫ থেকে ১৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফলে এক পিস ডিম কিনতে ক্রেতাদের পকেট থেকে প্রায় ৮ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। যদিও সামগ্রিক বাজারের সাধারণ আনুমানিক দর অনুযায়ী প্রতি পিস ডিম ৭.০০–৭.৫০ টাকা, এক জোড়া ১৪.০০–১৫.০০ টাকা এবং এক ক্রেট (৩০টি) ডিম ২০০.০০–২১৫.০০ টাকার মধ্যেও ওঠানামা করছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:55 PM IST
Egg Price Massive Hike: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক: একধাক্বায় প্রচুর বাড়ল ডিমের দাম, একপিসের দাম জানলে আঁতকে উঠবেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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