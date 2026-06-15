/Egg Price Massive Hike: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক: একধাক্বায় প্রচুর বাড়ল ডিমের দাম, একপিসের দাম জানলে আঁতকে উঠবেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ফের ডিমের দাম দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ক্রেতাদের পকেটে চাপ বাড়ছে। কলকাতার গত ১০ দিনের বাজার দর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ডিমের ট্রে প্রতি দাম একধাক্কায় প্রায় ২০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রতিদিনই ১০ পয়সা বা ২০ পয়সা করে দাম বেড়েছে।
সাধারণত শীতকালে ডিমের চাহিদা ও দাম বাড়ে এবং গরম বা বর্ষার মরশুমে তা কিছুটা কমে-- এটাই বাজারের চিরন্তন নিয়ম। তবে এবার সেই চেনা নিয়মে বড় ব্যতিক্রম ঘটিয়ে খোদ বর্ষার মরশুমেও ডিমের দাম রেকর্ড হারে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যার ফলে মাছ, মাংস ও সবজির পর প্রোটিনের এই সস্তা উৎসের দামেও ছ্যাঁকা খাচ্ছে আমজনতা।
পাইকারি ও খুচরো বাজারের বর্তমান দর
ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটির (NECC) দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র ১০ দিন আগে কলকাতার পাইকারি বাজারে ডিমের ট্রে বিক্রি হচ্ছিল ১৮৬ টাকায়। সেই সময় খুচরো বাজারে এর দাম ছিল প্রায় ২০০ থেকে ২০৫ টাকার মধ্যে।
বর্তমানে সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এখন কলকাতার পাইকারি বাজারে ডিমের ট্রে বিকোচ্ছে ২০৬ টাকায়, যার কারণে খুচরো বাজারে দাম পৌঁছে গিয়েছে ২২০ থেকে ২২৫ টাকায়।
পাড়ার মুদি দোকানগুলিতে ডিমের জোড়া এখন ১৫ থেকে ১৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফলে এক পিস ডিম কিনতে ক্রেতাদের পকেট থেকে প্রায় ৮ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। যদিও সামগ্রিক বাজারের সাধারণ আনুমানিক দর অনুযায়ী প্রতি পিস ডিম ৭.০০–৭.৫০ টাকা, এক জোড়া ১৪.০০–১৫.০০ টাকা এবং এক ক্রেট (৩০টি) ডিম ২০০.০০–২১৫.০০ টাকার মধ্যেও ওঠানামা করছে।
রাজনৈতিক তরজা
ডিমের এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। পূর্বের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে এবং একের পর এক নেতা গ্রেফতার হচ্ছেন।
এই পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়া জনরোষের কারণে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা সামনে এসেছে। কিছু বিজেপি নেতার মতে, এই ঢালাও ডিম ছোড়ার কারণেই নাকি বাজারে ডিমের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ও দাম বেড়েছে।
তবে পোলট্রি শিল্পের ব্যবসায়ীরা এই রাজনৈতিক যুক্তি মানতে একেবারেই নারাজ। তাঁরা বলছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতিদিন সাড়ে ৪ কোটি ডিম কেনেন। এর মধ্যে কত শতাংশ ডিম নেতাদের লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে?' তিনি স্পষ্ট জানান যে, আসল কারণ কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি। গত এক মাসে পোলট্রি খাতে কাঁচামালের দাম ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। গরমের কারণে উৎপাদন এমনিতেই কিছুটা কম থাকে, তার ওপর উৎপাদন খরচ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে ডিমের দাম ৮ টাকা না হলে খামারি বা কৃষকদের কোনও লাভ থাকছে না।
বর্ষাকালে দাম বাড়ার প্রধান ৪টি কারণ
ব্যবসায়ী এবং পোলট্রি ফেডারেশনের কর্তাদের মতে, এই মরশুমে ডিমের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার পেছনে মূলত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে:
পোলট্রি খাদ্যের আকাশছোঁয়া দাম: মুরগির প্রধান খাবার হলো ভুট্টা এবং সয়ামিল। সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এই দুটি উপাদানের দাম অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় ডিম উৎপাদনের খরচ (Production Cost) একধাক্কায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্য রাজ্য থেকে জোগান হ্রাস: পশ্চিমবঙ্গের ডিমের চাহিদার একটা বড় অংশ আসে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা থেকে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তীব্র গরম এবং পরবর্তীকালে ভারী বৃষ্টির কারণে মুরগির রোগব্যাধি ও মড়ক দেখা দেওয়ায় সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।
সবজির অগ্নিমূল্য: বর্ষার শুরুতে বাজারে আলু, পটল, ঝিঙে, বেগুনের মতো সবজি এবং মাছের দাম আকাশছোঁয়া। ফলে মধ্যবিত্তের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছিল ডিম, যার কারণে বাজারে ডিমের চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।
স্থানীয় খামারে উৎপাদন ব্যাহত: বর্ষার মরশুমে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পায়, যা স্থানীয় স্তরে জোগানে ঘাটতি তৈরি করেছে।
মিড-ডে মিলে সংকটের আশঙ্কা
ডিমের এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে স্কুলগুলির মিড-ডে মিল ব্যবস্থা। সরকারি বরাদ্দের নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে পড়ুয়াদের পাতে ডিম তুলে দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাধ্য হয়ে অনেক জায়গায় ডিমের আকার ছোট করে দেওয়া হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও মেনু থেকে ডিম সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পোলট্রি খাদ্যের দাম না কমলে এবং ভিন রাজ্য থেকে জোগান স্বাভাবিক না হলে বর্ষার বাকি দিনগুলিতেও ডিমের দাম কমার সম্ভাবনা বেশ কম।
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