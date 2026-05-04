  • Egra Assembly election result 2026 Live: অধিকারী দাপট এগরাতেও, তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে দিব্যেন্দুর কামড়- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Egra Assembly election result 2026: শিশির অধিকারীর হাত ধরে ২০০৬ সালে এগরায় খাতা খোলে তৃণমূল কংগ্রেস। গত ৫ বিধানসভা ভোটে এগরা আসনে লাগাতার তৃণমূল জেতায়, এগরা রাজ্যের শাসকদলের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। কিন্তু এবার এগরাতেও কি পরিবর্তনের হাওয়ায় বিজেপির ঝড়? দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট-     

সুদেষ্ণা পাল | Edited By: সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 4, 2026, 12:20 PM IST
এগরায় এগিয়ে দিব্যেন্দু অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এগরা আদতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর লোকসভা আসনের সাতটি বিধানসভার মধ্যে একটি। তমলুকের মতো এগরাও ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাস বিজড়ির এগরার প্রাচীন নাম ছিল আগ্রাপত্তন। এক সময় বাণিজ্যিকভাবে এই জায়গাটি খুব উন্নত ছিল। এখানকার অর্থনীতি ধান, সবজি চাষ, মৃৎশিল্প ও ছোটো ব্যবসার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। 

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা (Egra) বিধানসভা কেন্দ্রের প্রধান প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল কংগ্রেস (TMC): তরুণ কুমার মাইতি। (এই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক। তৃণমূল তাঁকেই আবার প্রার্থী করেছেন।)

ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): দিব্যেন্দু অধিকারী।

জাতীয় কংগ্রেস (INC): অঞ্জন কুমার পট্টনায়ক।

সিপিআই(এম) CPI(M): সুব্রত পান্ডা।

ভোটগ্রহণ : ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: এগরা বিধানসভা কেন্দ্রে দিব্যেন্দু অধিকারী ১৩ হাজার ভোটে এগিয়ে। 

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
শিশির অধিকারীর হাত ধরে ২০০৬ সালে এগরায় খাতা খোলে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর শিশির অধিকারী  লোকসভায় চলে গেলে, উপনির্বাচনে জয়ী হন তৃণমূলের সমরেশ দাস। ২০১১ ও ২০১৬-এর বিধানসভা ভোটেও জেতেন তৃণমূলের সমরেশ দাস। কিন্তু ২০২০ সালে কোভিডে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরের বছর বিধানসভা ভোটে এগরা আসনে তরুণ কুমার মাইতিকে প্রার্থী করে তৃণমূল। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অরূপ দাসকে ১৮ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তরুণ কুমার মাইতি। গত ৫ বিধানসভা ভোটে এগরা আসনে লাগাতার তৃণমূল জেতায়, এগরা এখন রাজ্যের শাসকদলের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
তবে এগরা বিধানসভা আসনে গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূল জিতলেও ২০১৯ ও ২০২৪ লোকসভা ভোটে  লিড পায় বিজেপি। প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে ৮,৬৯৪ ভোট বেশি পান বিজেপি প্রার্থী। পরের ২০২৪ লোকসভা ভোটেও লিড পায় বিজেপি। বিজেপির ব্যবধান বেড়ে হয় ৮,৯৯৮ ভোট। তাই গত ২ লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এগরা আসনে শক্তি বাড়িয়েছে পদ্ম শিবির। তাই এই আসনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে।
  
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
 
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি। 

মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও  এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

