North 24 Parganas: নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে নৃশংস খুন ছেলের। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পর দেহ উঠোনে ফেলে সেখানেই ঘোরাঘুরি করে অভিযুক্ত।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 10, 2025, 09:51 AM IST
North 24 Parganas: ধারাল অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে কু*পিয়ে খু*ন! তারপর দে*হ উঠানে রেখে...

নকিব উদ্দিন গাজী: নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল ছেলে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডায়মন্ড হারবার থানার ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের স্রোতের কোলে শুকদেবপুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম হরেন্দ্রনাথ বৈদ্য।

ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, পুলিস অভিযুক্ত ছেলে সুপ্রিয় বৈদ্যকে গ্রেফতার করেছে। বাবার কাছে নেশা করার জন্য প্রায় সময় টাকা চাইত সে। বাবা বয়স্ক মানুষ টাকা দিতে পারত না। শনিবার এই নিয়ে বচসা হয়, এরপর বাবাকে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ঘরের উঠানে ফেলে রাখে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে। বাড়িতে আর কেউ থাকত না, শুধু বাবা ছেলেই থাকত বলে জানা গিয়েছে। ফলে ঘটনার খবর কেউ কোনও টের পায়নি। পরের প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। 

গভীর রাতে জানতে পারে ছেলে তার বাবাকে কুপিয়ে খুন করেছে। এরপর পুলিসকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিস গিয়ে ওই মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে জানান। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার জেরে ছেলেকে পুলিস গ্রেফতার করে। দূরে থাকা আত্মীয়রা খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে আসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য। 

প্রসঙ্গত, চলতি বছরই পূর্ব বর্ধমানের মেমোরিতে ঘটে ভয়ংকর ঘটনা। ছেলের হাতে খুন বৃদ্ধ বাবা-মা। গলার নলি কেটে খুন করে ছেলে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ছেলে দিল্লিতে থাকত। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। ফলে সে তার বাবা-মায়ের কাছে চলে আসে।

বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে গলার নলি কেটে খুন করে। দুটি দেহ টানতে টানতে বাড়ি থেকে বের করে আনে।  তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

 

