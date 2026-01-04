SIR in Bengal: অক্সিজেনের নল গুঁজে SIR শুনানিতে বৃদ্ধ নাজিতুল! ফেরার পথেই মর্মান্তিক মৃত্যু...
SIR Death: জয়নগরে এসআইআর ‘আতঙ্কে’ অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু। অক্সিজেনের নল গুঁজে শুনানিতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। মৃত বছর আটষট্টির নাজিতুল মোল্লা। ২০ ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৃদ্ধ। শুনানির জন্য বন্ডে সই করে হাসপাতাল থেকে আনা হয়। ৩১ ডিসেম্বর শুনানি কেন্দ্রে গিয়েছিলেন নাজিতুল মোল্লা। শুনানি কেন্দ্র থেকে ফিরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ফের ভর্তি করা হলে মৃত ঘোষণা।
তথাগত চক্রবর্তী: এসআইআর-এর আতঙ্কই কাল হল। ২০০২ সালের তালিকায় নিজের নাম খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বছর ৬৮-এর নাজিতুল মোল্লা। জয়নগরের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের উত্তর ঠাকুরেরচক এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধকে অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ঠিক সেই সময়ই আসে এসআইআর-এর শুনানির ডাক।
শারীরিক অবস্থার কথা উপেক্ষা করেই নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজে শুনানিতে হাজির হন নাজিতুল মোল্লা। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ শরীর নিয়ে শুনানিতে যাওয়া-আসার ধকল তিনি আর সহ্য করতে পারেননি। শুনানি শেষে হাসপাতালে ফেরার পরই মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের দাবি, গত কয়েক দিন ধরেই এসআইআর নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন নাজিতুল মোল্লা। সেই মানসিক চাপেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপর শুনানির ধকলই শেষ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নেয় বৃদ্ধের।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া। পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। ২০ ডিসেম্বর তারিখ চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ২৮ ডিসেম্বর নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। ৩১ তারিখ হিয়ারিং ছিল। হিয়ারিং এর পর বাড়ি ফিরে যায়। ফের অসুস্থ বোধ করায় ২ তারিখ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানান হয়।
প্রসঙ্গত, SIR শুনানিতে এবার ডাক পড়ে খোদ দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরীর! রবিবার সমস্ত নিয়ে হাওড়া ময়দানে শুনানি কেন্দ্রে তাঁকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় কমিশন। যদিও বিধায়কের দাবি, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করি। আমি মনে করি, সেজন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে'।
স্রেফ বিধায়কই নন, নন্দিতা হাওড়া জেলা(সদর) মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী। তাঁর বাবা অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকবারের সাংসদ ও বিধায়ক। নন্দিতা বলেন, 'কী বলব বলুন তো। কত পুরনো আমার পরিবার। হাওড়ায় আমার বাবা ২৫ বছর বিধায়ক, তারপর সাংসদ ছিলেন। আমার দাদু রাজনীতি করেছেন। বাড়িতে দেড়শো বছরের পুরনো দুর্গাপুজো হয়। সেই পরিবারের আমি মেয়ে'। তাঁর দাবি, 'আমার প্রতিটি জিনিস ঠিকঠাক আছে। ৮২ সাল থেকে ভোট দিচ্ছি। ২০০২ সালেও ভোট দিয়েছি। প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। সেক্ষেত্রে আমাকে যে ডাকবে, কল্পনাই করতে পারিনি'।
তাহলে কি শুনানিতে যাবেন? বিধায়ক জানিয়েছেন, 'ডেকেছে যখন, নিশ্চয়ই যাব। আমার যা কিছু আছে। অনলাইন যে কাগজ পেয়েছি, সব দেখাব'। হাওড়ায় বিধায়কের বাড়ি গিয়ে BLO শুনানি নোটিশ দিয়ে গিয়েছে বলে খবর।
