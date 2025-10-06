Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...

Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...
অরূপ লাহা: রাখে হরি মারে কে! দামোদরে ভেসে গিয়ে ৪৫ কিলোমিটার দূরে জীবিত উদ্ধার ষাটোর্ধ্ব মহিলা। অলৌকিক ঘটনা যেন! দামোদরের জলে ভেসে গিয়ে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে জীবিত উদ্ধার এক ষাটোর্ধ্ব মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। রায়নার হিজলনা জাকতা গ্রামের বাসিন্দা মাতুরি টুডু (৬৫) রবিবার দুপুরে একাই দামোদর নদে স্নান করতে নেমেছিলেন। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ডিভিসি থেকে জল ছাড়ায় নদীর স্রোত ছিল ভয়ঙ্কর। তাতেই ভেসে যান তিনি।
দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকার পর সন্ধ্যায় মুইদিপুরের কাছে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে ছুটে যান গ্রামবাসীরা। দেখা যায়, জলে এক মহিলা জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়ছেন। খবর দেওয়া হয় জামালপুর থানায়। পুলিস ও স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে জামালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ জলে থাকার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।
মাতুরি টুডু বলেন, 'দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলাম। হঠাৎ স্রোত বেড়ে যায়, আমি ভেসে যাই। পরে কিছু ধরে আটকে থাকতে পারি, তখন গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন।' জামালপুর থানার পুলিস সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের হাতে বৃদ্ধাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।
জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, 'বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর পরিচয় জানার পর পুলিশ তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। ভাগ্যজোরেই বেঁচে গিয়েছেন তিনি।' দামোদরের ফুলে ওঠা জলে প্রাণ হারাতে বসেও ‘রাখে হরি মারে কে’—এই কথাই যেন আবার সত্যি প্রমাণ করলেন মাতুরি টুডু।
