English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...

Bardhaman: প্রবল বৃষ্টি, ভয়াল অবস্থা দামোদরের। স্নান করতে নেমে ভয়ংকর স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ষাটের বৃদ্ধাকে। ৪৫ কিমি ভেসে গিয়েও...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 6, 2025, 01:26 PM IST
Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...

অরূপ লাহা: রাখে হরি মারে কে! দামোদরে ভেসে গিয়ে ৪৫ কিলোমিটার দূরে জীবিত উদ্ধার ষাটোর্ধ্ব মহিলা। অলৌকিক ঘটনা যেন! দামোদরের জলে ভেসে গিয়ে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে জীবিত উদ্ধার এক ষাটোর্ধ্ব মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। রায়নার হিজলনা জাকতা গ্রামের বাসিন্দা মাতুরি টুডু (৬৫) রবিবার দুপুরে একাই দামোদর নদে স্নান করতে নেমেছিলেন। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ডিভিসি থেকে জল ছাড়ায় নদীর স্রোত ছিল ভয়ঙ্কর। তাতেই ভেসে যান তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Cuttack Violence: বিসর্জনে চড়া সুরে DJ, সংঘর্ষে উত্তপ্ত কটক! জারি কারফিউ...

দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকার পর সন্ধ্যায় মুইদিপুরের কাছে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে ছুটে যান গ্রামবাসীরা। দেখা যায়, জলে এক মহিলা জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে লড়ছেন। খবর দেওয়া হয় জামালপুর থানায়। পুলিস ও স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে জামালপুর গ্রামীণ  হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ জলে থাকার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মাতুরি টুডু বলেন, 'দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলাম। হঠাৎ স্রোত বেড়ে যায়, আমি ভেসে যাই। পরে কিছু ধরে আটকে থাকতে পারি, তখন গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন।' জামালপুর থানার পুলিস সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের হাতে বৃদ্ধাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন:Hospital Fire: সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! মৃত কমপক্ষে...

জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, 'বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর পরিচয় জানার পর পুলিশ তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে। ভাগ্যজোরেই বেঁচে গিয়েছেন তিনি।' দামোদরের ফুলে ওঠা জলে প্রাণ হারাতে বসেও ‘রাখে হরি মারে কে’—এই কথাই যেন আবার সত্যি প্রমাণ করলেন মাতুরি টুডু।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
BardhamanMiracle StoryDamodar riverbardhaman miracle story
পরবর্তী
খবর

Tarapith: এই দিনই মৃত ছেলেকে পুনর্জীবিত করেছিলেন মা তারা! তারাপীঠে ভোর থেকে ভক্তদের ঢল...
.

পরবর্তী খবর

Entertaintment: দশ কেজি লঙ্কা খেলেন জল ছাড়াই! মেঘালয়ের 'চিলি কিং'-এর কাণ্ড দেখে চ...