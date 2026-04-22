West Bengal Assembly election 2026: বীজপুরে বিস্ফোরক কাণ্ড: প্রচার করতে বেরিয়ে অবৈধ মদ-জুয়ার ঠেকে জুটে গেলেন বিজেপি প্রার্থী, তারপর?

West Bengal Assembly election 2026: বীজপুরে বিস্ফোরক কাণ্ড: প্রচার করতে বেরিয়ে অবৈধ মদ-জুয়ার ঠেকে জুটে গেলেন বিজেপি প্রার্থী, তারপর?
Bijpur BJP Candidate Sudipta Das: ভোটের প্রচার নাকি সিনেমার শুটিং? কেউ বাটনা বাটছেন, কেউ রাঁধছেন, আর বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস তো সোজা ঢুকে পড়লেন মদ আর জুয়ার ঠেকে! প্রার্থীকে দেখেই চম্পট দিলেন সকলে। তৃণমূল বলছে— 'সবই সাজানো নাটক'।
বরুণ সেনগুপ্ত: বাংলায় ভোট মানেই উৎসব, আর সেই উৎসবে বিনোদনের রসদ জোগান প্রার্থীরা। প্রচারে কেউ গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ছেন, কেউ আবার খুন্তি নাড়ছেন, কেউ বাড়ি রং করছেন, কেউ বাটনা বাটছেন। লক্ষ্য একটাই— সাধারণ মানুষের ঘরের লোক হয়ে ওঠা। কিন্তু প্রচারের এই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে একেবারে অন্য মুডে দেখা গেল বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাসকে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করতে গিয়ে তিনি সটান ঢুকে পড়লেন মদ আর জুয়ার ঠেকে!
এদিন এলাকায় প্রচার সারছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। আচমকাই তাঁর নজর পড়ে এলাকার এক গোপন ডেরায়, যেখানে প্রকাশ্যেই চলছিল মদ ও জুয়ার আসর। প্রার্থীকে দেখা মাত্রই তাসের বোর্ড আর মদের গ্লাস ফেলে চম্পট দেন উপস্থিত সকলে। প্রার্থীর এই 'দাদাগিরি' অবতার দেখে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। ভোটারদের একাংশ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও, রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর চর্চা।
ভোট এলেই প্রার্থীদের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। কেউ মাথায় কাঠের বোঝা বয়ে গরিবের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেন, কেউ বা আবার রাস্তার ধারের দোকানে ঝালমুড়ি মেখে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করেন। বিরোধীদের দাবি, সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান না করে এই ধরণের ‘পারফরম্যান্স’ আসলে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা।
বিজেপি প্রার্থীর এই ‘মদের ঠেকে হানা’ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক শিবিরের দাবি, এসবই আদতে আগে থেকে ঠিক করা চিত্রনাট্য বা ‘সাজানো’ নাটক। তাদের মতে, তৃণমূলের প্রার্থীরা দিনরাত এক করে মানুষের দরজায় যাচ্ছেন, কিন্তু বিজেপি প্রচার পাওয়ার জন্য নাটকীয়তা তৈরি করছে। তৃণমূলের বক্তব্য, "পুরোটাই প্ল্যান মাফিক করা হচ্ছে যাতে সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম পাওয়া যায়।"
সব মিলিয়ে প্রচারের এই হরেক রঙে রঙিন বাংলার ভোট ময়দান। ভোটবাক্সে কার পাল্লা ভারী হবে তা সময়ই বলবে, তবে প্রার্থীদের এই ‘পারফরম্যান্স’ যে জনতাকে বেশ বিনোদন দিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।
