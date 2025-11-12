English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal assembly Election 2026: SIR প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কে ফর্ম ফিল আপ করবেন, কোন ভাষায় তা ফিল আপ করতে হবে, এমনকী কোন কালি দিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, তা নিয়েও এনুমারেশন পর্বের মাঝেই বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের মনের সংশয় কাটাতে তাই জবাব নিয়ে হাজির নির্বাচন কমিশন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 12, 2025, 06:41 PM IST
SIR in Bengal: মাথায় হাত! ৮ দিনের মাথায় এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে এল বড় আপডেট, শনিবারের মধ্যেই শেষ...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন‌ ফর্ম বিলি শেষ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা .. সেই আলোচনাতেই এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শেষ ধাপে সময় সবথেকে বেশি লাগে, তবে চেষ্টা করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহেই ফরম বিলি শেষ করার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। আজকে (১২.১১.২০২৫) বিকেল ৪টে পর্যন্ত রাজ্যে ৬.৮৭ কোটিরও বেশি শুমারি ফর্ম (Enumeration Forms) বিতরণ করা হয়েছে।

SIR প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কে ফর্ম ফিল আপ করবেন, কোন ভাষায় তা ফিল আপ করতে হবে, এমনকী কোন কালি দিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, তা নিয়েও এনুমারেশন পর্বের মাঝেই বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের মনের সংশয় কাটাতে তাই জবাব নিয়ে হাজির নির্বাচন কমিশন। 

কে ফিলআপ করবে ফর্ম?

গত ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি বুথ লেভেল অফিসাররা (BLO) এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে সেই ফর্ম কে ফিলআপ করবে? এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'সাধারণত যাঁর ফর্ম সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিরই ফিল আপ করার কথা। তবে যদি কোনও ব্যক্তি লিখতে অপারগ হন তবে BLO অবশ্যই তাঁকে ফর্ম ফিলআপে সহায়তা করবেন। তবে স্বাক্ষর করতে হবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা তাঁর আত্মীয়কেই।'

কেউ হোমে থাকলে কে ফর্ম ফিল আপ করবেন?

অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'কেউ হোমে থাকলে বেসরকারি হোম কর্তৃপক্ষ ফর্ম ফিলআপ বা স্বাক্ষর করতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই BLO-কে গোটা বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।'

কোন ভাষায় SIR ফর্ম ফিলআপ করতে হবে?
 

ফর্ম ফিল আপ করার জন্য নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও নির্দেশিকা নেই। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে ৩টি ভাষার কথা বলা আছে। কিছু বিধানসভায় বাংলা, কয়েকটিতে হিন্দু এবং কিছু জায়গায় ইংরেজি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই ফর্ম ফিলআপ করা যাবে। তবে তা সত্ত্বেও কেউ যদি পুরোপুরি বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজিতে করেন, তা নিয়ে কোনও অসুবিধে নেই। তবে বাংলা বা ইংরেজিতে করা সুবিধাজনক। কারণ রোলে যখন নাম আসবে তা মিলিয়ে নেওয়া যাবে। কারণ অনেক জায়গাতেই দেবনাগরী অক্ষরে রোল পাবলিশ হয়না।'

কোন কালিতে ফর্ম ফিলআপ করবেন?

অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'কালির বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই। কালো বা নীল দিয়ে লেখাই ভাল।'

ফর্মে কেমন ছবি লাগাবেন?

ফর্মে স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো বসানোর কথা বলা রয়েছে। অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'পাসপোর্ট কালার ফটো সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে হলে ভাল হবে। সেক্ষেত্রে প্রিন্ট ঠিক ঠাক আসবে।'

ফর্মে রিলেটিভ কে হবে?

SIR-এর এনুমারেন ফর্মে রিলেটিভের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কারও নামই দিতে হবে। অরিন্দম নিয়োগী বলেন, 'বাবা, মা, পিতামহ বা মাতামহের নাম দিতে হবে। তবেই জন্মের পরিচয়পত্রের সঙ্গে তার সঠিক লিঙ্কেজ হবে।'

ফর্ম ফিলআপে ভুল হলে বাতিল হবে?

কোনও তথ্যে ভুল হলে সেখানে পেন থ্রু করে পাশে সঠিক তথ্য লিখতে হবে। নতুন তথ্য লেখার পরে সেখানে সই করা বাধ্যতামূলক। বাংলায় প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটার। ফলে প্রত্যেক ভোটারের জন্য ডুপ্লিকেট ফর্ম বের করা নির্বাচন কমিশনের জন্য সহজ নয়। কমিশনের পরামর্শ, এক্ষেত্রে যে ফর্মটিতে একটু বেশি কাটাকুটি হচ্ছে, তা ভোটার নিজের কাছে রাখতে পারেন। যেটিতে তুলনামূলক কম কাটাকাটি হয়েছে, তা BLO-কে দিয়ে দিতে পারেন।

