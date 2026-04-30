West Bengal Assembly Election 2026: ভোট গণনায় বেনজির সিদ্ধান্ত কমিশনের: বাংলায় প্রথমবার এই ব্যবস্থা

QR code entry verification for Counting Center first time Bengal: কিউআর কোড ভেরিফিকেশনের মাধ্যমেই তারপর গণনাকেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করা যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে পরিচয়পত্র যাচাই। তারপরই ডিজিটাল যাচাই।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 30, 2026, 06:42 PM IST
গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে এবার QR কোড ভেরিফিকেশন

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: ভোট গণনা ঘিরে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা কমিশনের। ভোট গণনা কেন্দ্রে কারচুপি এবং অনুমোদনহীন প্রবেশ রুখতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বিবৃতি পেশ করে কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে অবৈধ প্রবেশ রুখতে এবার থাকছে ‘কিউআর কোড’। গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে এবার থেকে চালু হচ্ছে কিউআর কোড-ভিত্তিক ফটো আইডি কার্ড ব্যবস্থা। আগামী ৪ মে ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। সেদিন থেকেই এই নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হতে চলেছে।

কেন এই নতুন ব্যবস্থা?
সাধারণত গণনাকেন্দ্রে ভিড় এবং উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে অনেক সময় পরিচয়পত্র জাল করে অনুমোদনহীন ব্যক্তির গণনাকেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের অভিযোগ ওঠে। এই ঝুঁকি এড়াতেই এবার প্রতিটি অনুমোদিত ব্যক্তির পরিচয়পত্রে একটি ইউনিক কিউআর কোড থাকবে। এর ফলে কোনও ব্যক্তি ম্যানুয়াল তল্লাশিতে পার পেয়ে গেলেও ডিজিটাল নজরদারি এড়ানো অসম্ভব হবে।

তিনস্তরের কড়া নিরাপত্তা বলয়
কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রের চারধারে তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে প্রথাগত পদ্ধতিতে ম্যানুয়ালি পরিচয়পত্র যাচাই করা হবে। কিন্তু গণনাকেন্দ্রের একেবারে মূল প্রবেশপথে বসানো থাকবে কিউআর কোড স্ক্যানার। সেখানে ডিজিটাল ভেরিফিকেশন এবং ছবি মিলিয়ে দেখার পরই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলবে।

কারা প্রবেশের অনুমতি পাবেন?
এই বিশেষ ডিজিটাল পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই গণনাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এই তালিকায় থাকবেন:

১) রিটার্নিং অফিসার (RO) এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার (ARO)।
২) গণনাকর্মী এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা কর্মী।
৩) প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং তাঁদের অনুমোদিত কাউন্টিং এজেন্টরা।

প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
আগামী ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। একইসাথে ৫ রাজ্যের ৭টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের গণনাও রয়েছে। সেদিন থেকেই এই নতুন প্রযুক্তি লাগু হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই কিউআর কোড প্রযুক্তি কার্যকর হবে। কিউআর কোড ভেরিফিকেশনের মাধ্যমেই তারপর গণনাকেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করা যাবে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, এটি  কোনও পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নয়। ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাই করা হবে।

প্রসঙ্গত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিগত নির্বাচনগুলিতে গণনাকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার যে অভিযোগ উঠেছে, তার মোকাবিলা করতেই এই ‘কিউআর কোড’ প্রযুক্তি। এই ‘কিউআর কোড’ প্রযুক্তি তা চিরতরে বন্ধ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এটাই এখন কমিশনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। নয়া এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪ মে-র গণনা প্রক্রিয়া আরও সুশৃঙ্খল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

