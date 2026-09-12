/নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনে কার দখলে জোড়াফুল! শুনানি শেষে ঋতব্রতকে বিঁধে চাঞ্চল্যকর দাবি কল্যাণের

রাজীব চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোটের পর খানখান তৃণমূল কংগ্রেস। তার পর থেকে জোড়াফুল প্রতীক কার দখলে থাকবে তা নিয়েই শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি। এবার নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপ নির্বাচন শিয়রে। ফলে সেই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। এনিয়ে আজ শুনানি ছিল দিল্লিতে। দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এর কার্যালয়ে ঋতব্রত ও মমতা শিবিরের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে বেরিয়ে দলের একনায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
বৈঠক শেষ বেরিয়ে এসে কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, দুঘণ্টার উপরে বৈঠক হয়েছে। আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি। এবার নির্বাচন কমিশন তার সিদ্ধান্ত নেবে। হয়তো ওরা একটা ইন্টারিম অর্ডার দিতে পারে। কী সেই অর্ডার দিতে পারে সেটা তো বলতে পারব না! সেই অর্ডার দেখে যা বলার বলব। যা করার করব। আমাদের কাছ থেকে নতুন কোনও নথি চাওয়া হয়নি। আমরা একটা ডক্যুমেন্ট দিয়েছি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে যদি কোনও নথি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা আমরা জানি না।
এদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অভিযোগ করেছেন। এনিয়ে তিনি চিঠিও লিখবেন বলে জানিয়েছেন। সেটি হল কত টাকা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবার আইনজীবী হিসেবে ফি নিয়েছেন। কল্যাণ বলেন, সে লিখুক না। আমি তো পরিশ্রম করে টাকা পেয়েছি। আমি তো আর শুভেন্দু অধিকারীর দালালি করে বিরোধী নেতা হইনি। আমি যা করেছি তা তো অন রেকর্ড। আমি মামলা করেছি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণে অভিযুক্ত। তার কথা শুনে কী হবে! যেখানে ফিস নেওয়ার সেখানে ফিস নিয়েছি। সরকার থেকে দিয়েছে। তার ট্যাক্সও দিয়েছি। এটা তো কোনও অন্যায় নয়। সরকারের স্বার্থে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের স্বার্থ মামলা লড়েছি। আমি তো কেন্দ্র সরকারের হয়েও কাজ করেছি। তারা কি আমাকে টাকা দেয়নি? আমার পেছনে লেগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও লাভ হবে না। বাংলার পাবলিক যা মারবে না পরে, বুঝতে পারবে।
ঋতব্রতকে বিঁধে কল্যাণ বলেন, মমতার বিরুদ্ধে যদি এত অভিযোগ তাহলে ২০২৬ সালের ভোটে দাঁড়াতে গেলে কেন? সিপিএম থেকে এসে তো তৃণমূলকে কন্ট্রোল করা যায় না! মমতার দেওয়া সিম্বল নিয়ে দাঁড়াতে গেলে কেন? ঋতব্রত তৃণমূলকে নিজের প্রপার্টি মনে করে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বেচে দিয়েছে। বিজেপির দালাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটা তো একটা দালাল। পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে লজ্জাকর একা মানুষের জন্ম দিয়েছে তার নাম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিনগর,নন্দীগ্রাম দুজায়গাতেই লড়ব। যতক্ষণ পর্যন্ত কমিশন আমাদের বলছেন না যে জোড়া ফুল প্রতীকে আপনাদের লড়াই করার এক্তিয়ার নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জোড়াফুল প্রতীকে প্রার্থী দিতে লড়াই করতে পারি।
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