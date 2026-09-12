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নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনে কার দখলে জোড়াফুল! শুনানি শেষে ঋতব্রতকে বিঁধে চাঞ্চল্যকর দাবি কল্যাণের

TMC Symbol Controversy: ঋতব্রতকে বিঁধে কল্যাণ বলেন, মমতার বিরুদ্ধে যদি এত অভিযোগ তাহলে ২০২৬ সালের ভোটে দাঁড়াতে গেলে কেন? সিপিএম  থেকে এসে তো তৃণমূলকে কন্ট্রোল করা যায় না!

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:18 PM IST
নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনে কার দখলে জোড়াফুল! শুনানি শেষে ঋতব্রতকে বিঁধে চাঞ্চল্যকর দাবি কল্যাণের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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