Falta Repoll: বড় খবর- EVM-এ টেপ সাঁটা ফলতায় 'বিশেষ' আইন প্রয়োগ কমিশনের? পুনর্নির্বাচন হবে গণনার পর?

Falta Repoll: বড় খবর- EVM-এ টেপ সাঁটা ফলতায় 'বিশেষ' আইন প্রয়োগ কমিশনের? পুনর্নির্বাচন হবে গণনার পর?
Falta Repoll Update: নির্বাচনের দিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। বেশ কিছু বুথে ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ সেঁটে দেওয়ার মতো ঘটনা সামনে আসে। ভোটের দিন থেকেই ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকে রাজনৈতিক দলগুলি।
অর্কদীপ্ত মুখার্জি: ৪ মে রেজাল্টের আগে বঙ্গ রাজনীতিতে এক নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ফলতাকে ঘিরে। ভোট দিতে না পারার অভিযোগে বিক্ষোভ চলছে ফলতায়। ওদিকে আজ শনিবার কমিশনের সিদ্ধান্তে মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ডহারবারে পুনর্নির্বাচন চলছে বেশ কয়েকটি বুথে। কিন্তু ফলতায় আজ একটিও রিপোল হচ্ছে না। আর তাতেই উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগের পাহাড় ঘিরে থাকা ফলতায় কেন পুনর্নির্বাচন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে না কমিশন?
কমিশন সূত্রে খবর, ফলতা নিয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন। ফলতার পুনর্নিবাচন হতে পারে গণনার পরেও। আইন অনুযায়ী গণনার পরেও পুনর্নির্বাচন করতে পারে কমিশন। সেই আইনই ফলতায় প্রয়োগ করতে পারে কমিশন। আবার শোনা যাচ্ছে, ফলতায় রিপোল হতে পারে গণনার আগের দিনও। রবিবারও পুনর্নিবাচন করাতে পারে কমিশন। ফলতা নিয়ে গতকাল রিপোর্ট পাঠানো হলেও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় শেষে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন।
নির্বাচনের দিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। ভোটারদের একাংশ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে, বহু বুথে ইভিএম মেশিনে কারচুপি করা হয়েছে। এমনকি বেশ কিছু বুথে ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ সেঁটে দেওয়ার মতো ঘটনাও সামনে আসে। যা নিয়ে কমিশনের কাছে দফায় দফায় রিপোর্ট পাঠায় বিরোধীরা। এছাড়া বুথ দখলের অভিযোগও সামনে আসে। ভোটের দিন থেকেই ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকে রাজনৈতিক দলগুলি।
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতার ইভিএম ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিক রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কিন্তু ফল ঘোষণার ঠিক আগের দিন, রবিবার, আদৌ ভোট নেওয়া সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আর সেক্ষেত্রেই উঠে আসছে ভোট গণনার পর ফলতার পুনর্নির্বাচনের প্রসঙ্গ।
