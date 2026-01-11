SIR in Bengal: 'সংখ্যালঘু এলাকায় বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, নোংরা খেলা খেলছে কমিশন': শওকাত মোল্লা

SIR in Bengal: 'সংখ্যালঘু এলাকায় বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, নোংরা খেলা খেলছে কমিশন': শওকাত মোল্লা
প্রসেনজিত্ সরদার: বিজেপির নির্দেশে ইলেকশন কমিশনার নোংরা খেলা খেলছে। SIR নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বেছে বেছে সংখ্যালঘু বিধানসভা, যার মধ্যে ভাঙ্গড় ও ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় ভোটারদের নাম কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে । চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বিধায়ক শওকাত মোল্লা।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংখ্যালঘু বিধানসভা গুলো পরিকল্পিত ভাবে ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে বাদ দেয়া হচ্ছে। অভিযোগ শওকাত মোল্লার। তাঁর দাবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গণতান্ত্রিক ভাবে বাংলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাজের সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই এসআইআর করে এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যেমন ভাঙ্গড় বিধানসভায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার ভোটার ছিল। এসআইয়ের করে ২০ হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও ৮২ হাজার নামে ফের নোটিশ ধরিয়েছে।
শওকাত মোল্লা আরও বলেন, ঠিক একইভাবে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভাতেও ২ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটার ছিল। ২০ হাজার নাম বাদ দিয়ে ২ লক্ষ ৬০ হাজার করা হয়েছিল। আবারও নতুন করে ৮৫ হাজার নামের নোটিশ ধরানো হয়েছে। এক একটা বিধানসভায় ৮০ হাজার থেকে ৮৫ হাজার নাম সঠিক নয় বলে নতুন করে নোটিস এসেছে আবার। আবার ফেব্রুয়ারি দু তারিখের মধ্যে হেয়ারিং প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এরফলে বাংলার মানুষদেরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ভোট যত এগিয়ে আসছে।
ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিঁধে শওকাত মোল্লা বলেন, পরিকল্পিত ভাবে চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে এই ধরনের নোংরা খেলা খেলছে বিজেপির নির্দেশে। বিজেপি যখন গণতান্ত্রিকভাবে পেরে উঠছে না তখন তারা এই নোংরা খেলা খেলছে । ভয়ংকর খেলা খেলছে সেন্টাল কমিশন বিজেপির নির্দেশে। তাই সকল সহকর্মীদের নির্দেশ এই নোংরা খেলার জন্য সবাইকে মাঠে নামতে হবে। এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকতে হবে। না হলে আগামী দিনে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করতে হবে।
