SIR Supplementary list 2023: তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টও প্রকাশ করল কমিশন, নাম আছে কিনা কীভাবে দেখবেন, না থাকলে?

SIR Supplementary list 2023: তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টও প্রকাশ করল কমিশন, নাম আছে কিনা কীভাবে দেখবেন, না থাকলে?
SIR Supplementary list 2023: যাদের নাম বাদ গিয়েছে একদমই ঘাবড়াবেন না। যাদের নাম বাদ গেল তারা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার অর্থাত্ ২৮ মার্চ সকালে বেরিয়েছে এসআইআর এর দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। আর এদিন রাতেই তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বের করে দিল নির্বাচন কমিশন। ফলে রাজ্যের আরও কিছু মানুষ ভোটার তালিকায় তাদের নাম রয়েছে কিনা তা দেখতে পাবেন। উল্লেখ্য, জুডিশিয়াল অফিসাররা যখন যেমনভাবে যতটা স্বাক্ষর করে দেবেন ততটাই প্রকাশ করবে কমিশন। ফলে রোজ কিংবা দু-একদিন ছাড়া সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বের করে পারে।
গত ২৩ মার্চ প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করে কমিশন। গতকাল অর্থাত্ শুক্রবার গভীর রাতে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় তালিকা। এদিনই রাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৃতীয় তালিকাও প্রকাশ করে দিল কমিশন। গত ২৩ মার্চ বিবেচনাধীন ভোটারদের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছিল প্রায় ২৭ লক্ষ নাম সেখানে রয়েছে। দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের পর তা হয়েছিল প্রায় ৩৭ লাখের মতো। তৃতীয় তালিকায় কত নাম বাদ গেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
নাম আছে নাকি ডিলিট হয়ে গিয়েছে তা দেখার জন্য চলে যান https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S25 লিঙ্কে। সেখানে জেলা ও বিধানসভা ক্ষেত্র ও বুথের নম্বর দিয়ে লিস্ট ডাউনলোড করুন।
যাদের নাম বাদ গেল তারা এখন কী করবেন
যাদের নাম বাদ গিয়েছে একদমই ঘাবড়াবেন না। যাদের নাম বাদ গেল তারা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন। ২৩ টি জেলার জন্য ১৯ টি ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছে। প্রতি ট্রাইব্যুনালের মাথায় রয়েছেন ১ জন করে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি।
অনলাইন ও অফলাইন উভয় ভাবেই নাম যুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারেন। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকের কাছে অফলাইনেও আবেদন করা যেতে পারে।
অনলাইনের ক্ষেত্রে ECI Net অ্যাপ থেকে অ্যাপিল করা যেতে পারে। কিংবা eci.gov.in, ceo west bengal থেকেও আবেদন করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর সেখানে আবেদন জানানোর অপশন দেওয়া হবে। সেখানে গিয়ে আবেদন করতে হবে। নিজেদের যথাযোগ্য ডকুমেন্ট দিয়েই আবেদন করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে তালিকা প্রকাশের পরে আবেদনের জন্য হাতে পাবেন মাত্র ১৫ দিন।
ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারপতির তালিকা
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলকাতা হাইকোর্টের ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার দায়িত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতে
কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রদীপ্ত রায় (উত্তর ২৪ পরগনা), তপেন সেন (পূর্ব মেদিনীপুর), প্রণব কুমার দেব (কোচবিহার), এবং সম্পতি চট্টোপাধ্যায়ের (হুগলি), কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটারদের আপিল শুনবেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। নদিয়ার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি রঘুনাথ রায়, হাওড়ায় আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার দশাধিকারী। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দীপক সাহা রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী, দক্ষিণ দিনাজপুরে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তৌফিক উদ্দিন, মুর্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ, হুগলিতে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহম্মদ মুমতাজ খান, পশ্চিম বর্ধমানে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির দারা শুকো। উত্তর দিনাজপুরে ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে, মু্র্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বীরভূমে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডল, মালদহে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)