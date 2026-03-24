SIR Supplementary List: অবশেষে প্রকাশিত SIR-এর প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা?
SIR Supplementary List: কমিশন সূত্রে খবর,সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত প্রায় ৭০০ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার নামের নিষ্পত্তি করেছেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু অপেক্ষার পর প্রকাশিত হল হৃবাংলায় SIR-এর প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে(https://voters.eci.gov.in) প্রকাশিত হয়েছে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। রাজ্যের সিইও-র সাইটে গেলে মিলছে ওই লিস্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাইটে গেলে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাডজুডিকেশন সাপ্লিমেন্ট লিস্ট নম্বর ১ ও অ্যাডজুডিগেশন ডিলিশন নম্বর লিস্ট নম্বর ১। এখানে গিয়ে জেলা ও নির্বাচন ক্ষেত্র দিলে পাওয়া যাবে ভোট দাতার বর্তমান অবস্থা। সোমবার বহু অপেক্ষার পর প্রায় রাত বারোটার কাছাকাছি ওই তালিকা প্রকাশিত হয়।
কমিশন সূত্রে খবর,সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত প্রায় ৭০০ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার নামের নিষ্পত্তি করেছেন। সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় দুটি কলাম থাকবে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিষ্পত্তি হওয়া ২৮ লক্ষ নামের মধ্যে বড় একটি অংশের নাম 'ডিলিটেড' তালিকায় থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। এর ফলে বাকি থাকা আরও প্রায় ৩২ লক্ষ ভোটারের জন্য আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে পারে কমিশন। electoralsearch.eci.gov.in , voters.eci.gov.in ও ceowestbengal.wb.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা।
নাম বাদ গেলে কী হবে
যাঁদের নাম এই তালিকা থেকে বাদ যাবে, তাঁদের জন্য আইনি প্রতিকারের পথ খোলা রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। নাম বাদ পড়া নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে ভোটাররা অনলাইনে বা অফলাইনে এই ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে চিন্তার বিষয় হলো, মনোনয়ন পেশের শেষ তারিখের আগে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।
ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারপতির তালিকা
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলকাতা হাইকোর্টের ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার দায়িত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতে
কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রদীপ্ত রায় (উত্তর ২৪ পরগনা), তপেন সেন (পূর্ব মেদিনীপুর), প্রণব কুমার দেব (কোচবিহার), এবং সম্পতি চট্টোপাধ্যায়ের (হুগলি), কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটারদের আপিল শুনবেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। নদিয়ার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি রঘুনাথ রায়, হাওড়ায় আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার দশাধিকারী। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দীপক সাহা রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী, দক্ষিণ দিনাজপুরে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তৌফিক উদ্দিন, মুর্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ, হুগলিতে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহম্মদ মুমতাজ খান, পশ্চিম বর্ধমানে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির দারা শুকো। উত্তর দিনাজপুরে ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে, মু্র্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বীরভূমে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডল, মালদহে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।
