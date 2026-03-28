SIR second Supplementary List: সেই মাঝরাতেই বেরোল সেকেন্ড সাপ্লি লিস্ট: রয়েছে ১২ লক্ষ নাম, শশী পাঁজা, কাজল শেখের

SIR in Bengal: নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট প্রকাশিত। মোট ২২ লক্ষ নাম আপলোড হলেও ৩৭ লক্ষ ভোটারের যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। তালিকায় নাম উঠল শশী পাঁজা ও কাজল শেখের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 28, 2026, 11:23 AM IST
দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট

রক্তিমা দাস, অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: প্রকাশিত হল দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। শুক্রবার রাতে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা থেকে শুরু করে বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ এবং তাঁর মায়ের নাম উঠেছে। তবে তালিকা প্রকাশ পেলেও এখনও বেশ কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় তালিকায় প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের নাম আপলোড করা হয়েছে। এর আগে গত সোমবার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ১০ লক্ষ মানুষের নাম ছিল। অর্থাৎ, দুই দফায় সব মিলিয়ে মোট ২২ লক্ষ ভোটারের নাম ওয়েবসাইটে আপলোড করল কমিশন।

আরও পড়ুন:SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম নেই? না থাকলে কী করবেন? কোথায়-কবে থেকে আবেদন করবেন?

তবে সিইও (CEO) দফতরের দাবি অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ৩৭ লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের নাম যাচাই বা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু বাকি ১৫ লক্ষ ভোটারের নাম কেন বা কোন যুক্তিতে তালিকায় স্থান পেল না, তা নিয়ে কমিশনের তরফে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এমনকী কোন কোন বিধানসভা কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্যে একটি চাঞ্চল্যকর বিষয় সামনে এসেছে। যাচাই হওয়া ৩৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩৪ শতাংশ মানুষের নাম বাতিলের তালিকায় রাখা হয়েছে। কেন এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাতিল হল, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমত্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে এই নতুন তালিকা দেখা যাচ্ছে, তবে জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষকে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

প্রসঙ্গত, তবে দুই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে যাদের নাম বাদ যাবে, তাঁরা কী করবেন?  যাদের নাম বাদ গেল তারা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন। ২৩ টি জেলার জন্য ১৯ টি ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছে। প্রতি ট্রাইব্যুনালের মাথায় রয়েছেন ১ জন করে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। 

এই ট্রাইব্যুনালে কীভাবে আবেদন করবেন?
অনলাইন ও অফলাইন উভয় ভাবেই নাম যুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারেন। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকের কাছে অফলাইনেও আবেদন করা যেতে পারে।

অনলাইনের ক্ষেত্রে ECI Net অ্যাপ থেকে অ্যাপিল করা যেতে পারে। কিংবা eci.gov.in, ceo west bengal থেকেও আবেদন করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর সেখানে আবেদন জানানোর অপশন দেওয়া হবে। সেখানে গিয়ে আবেদন করতে হবে। নিজেদের যথাযোগ্য ডকুমেন্ট দিয়েই আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন:SIR Supplementary List: অবশেষে প্রকাশিত SIR-এর প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা?

উল্লেখ্য,  ট্রাইব্যুনাল অফিসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে রাজ্য সরকার। অফিস ব্যবস্থাপনার ডিটেল হাইকোর্টে জমা পড়বে। হাইকোর্ট থেকে পর্যবেক্ষক গিয়ে ট্রাইব্যুনাল অফিস পরিদর্শন করবে। সন্তুষ্ট হলে সম্মতি দেবে। সম্মতি পেলে ট্রাইব্যুনাল চালু হবে। তারপর সেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন নাম বাদ পড়া ভোটাররা। এই প্রক্রিয়ায় ঠিক কতটা সময় লাগবে তা অনিশ্চিত। সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি (হ্যাঁ বা না যাই হোক) হওয়ার পর হাইকোর্টের পরবর্তী নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

