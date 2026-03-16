West Bengal Assembly Election 2026: নজিরবিহীন পদক্ষেপ, ভোট ঘোষণা হতেই বাংলার মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরাল কমিশন
Election Commission Removes Bengal Chief Secretary and Home Secretary: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরপরই রাজ্য প্রশাসনে বড় পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে। দায়িত্বে এলেন কারা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে না হতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক শীর্ষস্তরে বড়সড় পদক্ষেপ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইতিহাসে মুখ্যসচিব পর্যায়ের আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার এমন ঘটনা কার্যত বিরল।
রবিবার বিকেলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিক বৈঠক করে বাংলার দুই দফার ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। তার ঠিক পরেই কমিশন কড়া নির্দেশিকা জারি করে জানায়, নন্দিনী চক্রবর্তী ও জগদীশপ্রসাদ মীনাকে তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।
নন্দিনী চক্রবর্তীর জায়গায় রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। তিনি এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। অন্যদিকে, ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সংঘমিত্রা ঘোষকে করা হয়েছে রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব। সংঘমিত্রা এত দিন নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। সোমবার দুপুর ৩টের মধ্যেই তাঁদের নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
কিন্তু কেন এই রদবদল? নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসনের রাশ চলে যায় কমিশনের হাতে। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট করানোর লক্ষ্যে অতীতেও স্বরাষ্ট্রসচিব বা পুলিস কমিশনার বদলের নজির রয়েছে। যেমন ২০১৯ সালে অত্রি ভট্টাচার্য বা রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তবে খোদ মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে কমিশন।
এবারের নির্বাচনের আরেকটি বড় চমক হলো দফার সংখ্যা। ২০২১ সালে যেখানে ৮ দফায় ভোট হয়েছিল, সেখানে ২০২৬-এ মাত্র দুই দফায় ভোট হবে রাজ্যে।
প্রথম দফা:২৩ এপ্রিল (১৫২টি আসন)
দ্বিতীয় দফা: ২৯ এপ্রিল (১৪২টি আসন)
ফলাফল ঘোষণা: ৪ মে
এত কম দফায় ভোট এবং শুরুতেই শীর্ষ আমলাদের বদলি— সব মিলিয়ে ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
