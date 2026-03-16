West Bengal Assembly Election 2026: ক্ষমতা পেয়েই একের পর এক কোপ কমিশনের: সরতে হল ডিজিকে, সরলেন CP সুপ্রতীমও

West Bengal Assembly Election 2026: ক্ষমতা পেয়েই একের পর এক কোপ কমিশনের: সরতে হল ডিজিকে, সরলেন CP সুপ্রতীমও
WB Assembly Election 2026: ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টাও পার হয়নি। তার মধ্যেই একের পর এক বড় বদল নির্বাচন কমিশনের। মুখ্যসচিব স্বরাষ্ট্র সচিবের পর ডিজি, কলকাতা পুলিশের সিপি এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলাকেও সরাল কমিশন।
পিয়ালি মিত্র: বাংলায় ভোটের দামামা বাজতেই একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্র সচিবের পর এবার রাজ্য পুলিসে কোপ। একধাক্কায় রাজ্যের ডিজি, কলকাতা পুলিসের সিপি এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলাকেও বদলি।
রাজ্য পুলিসের ডিজি পীযূষ পান্ডেকে সরিয়ে আনা হল সিদ্ধনাথ গুপ্তকে। সিপি সুপ্রতীম সরকারের বদলে এলেন অজয় নন্দা। নটরাজন রমেশ বাবু হলেন ডিজি কারেকশনাল সার্ভিস। অজয় রাণাডে হলেন এডিজি এলও। আজ বিকেল তিনটের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। যাঁদের সরানো হল, তাঁরা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত হতে পারবেন না।
উল্লেখ্য, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে।
নন্দিনী চক্রবর্তীর জায়গায় রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। তিনি এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। অন্যদিকে, ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সংঘমিত্রা ঘোষকে করা হয়েছে রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব। সংঘমিত্রা এত দিন নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। সোমবার দুপুর ৩টের মধ্যেই তাঁদের নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
কিন্তু কেন এই রদবদল? নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসনের রাশ চলে যায় কমিশনের হাতে। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট করানোর লক্ষ্যে অতীতেও স্বরাষ্ট্রসচিব বা পুলিস কমিশনার বদলের নজির রয়েছে। যেমন ২০১৯ সালে অত্রি ভট্টাচার্য বা রাজীব কুমারের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তবে খোদ মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে কমিশন।
প্রসঙ্গত, এবছর বিধানসভা ভোট দুদফায় হতে চলেছে। ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। ৪ মে ভোটের ফলাফল।
