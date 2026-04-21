West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী নন্দীগ্রাম থেকে বিগ ব্রেকিং- ভোটের ২ দিন আগে কমিশন নিল বিরাট বড় সিদ্ধান্ত
Election Commission replaces Nandigram Observer: ২৩ এপ্রিল নন্দীগ্রামে ভোট। তার আগেই কমিশনের বড় সিদ্ধান্ত। প্রথমে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি নন্দীগ্রামে, তারপরই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত। দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র?
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: ভোটমুখী নন্দীগ্রাম থেকে বিগ ব্রেকিং। ২ দিন পরই ২৩ এপ্রিল নন্দীগ্রামে ভোট। নন্দীগ্রামে হাইভোল্টেজ ফাইটের ২ দিন আগেই কমিশন নিল বিরাট বড় সিদ্ধান্ত।
কমিশন সূত্রে খবর, সরানো হচ্ছে নন্দীগ্রামের অবজারভারকে। নন্দীগ্রামের অবজারভার ছিলেন হিতেশ চৌধুরী। তাঁকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। তিনি সাহায্য করবেন সিইও দফতরের কাজে। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রামের নতুন অবজারভার হচ্ছেন অখিলেশ সিং।
প্রসঙ্গত, হাতে গুনে ভোটের বাকি আর একদিন। এদিকে ভোটের আগেই নন্দীগ্রামে গ্রেফতার হয়েছেন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হাবিবুর রহমান। টাকা বিলির অভিযোগে নন্দীগ্রামে গ্রেফতার শেখ সুফিয়ানের জামাই তথা প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হাবিবুর রহমান।
জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রামে ভোটারদের প্রভাবিত করতে বাড়ি বাড়ি খামে করে টাকা বিলির অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছে বিজেপি। টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে ভোট তৃণমূলের পক্ষে না পড়লে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ।
অভিযোগ পেয়ে হাবিবুর রহমানকে মহম্মদপুর থেকে গ্রেফতার করে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস। তাঁকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে বলে দাবি অভিযোগকারীদের। প্রসঙ্গত, হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই। বছর দেড়েক আগে তমলুক কো-অপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচনে কাঞ্চননগরের বোমাবাজির ঘটনাতেও তিনি এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড।
এখন ভোটের দোরগোড়ায় প্রভাবশালী নেতার গ্রেফতারিতে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। বিড়ম্বনা বেড়েছে শাসকদলের। যদিও টাকা বিলির ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এদিকে এই ঘটনার পরই সামনে এল কমিশনের অবজারভার বদলের সিদ্ধান্তের কথা। এখনও অনেকেই এই ঘটনায় দুয়ে দুয়ে, চার করছেন। দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলেও অনেকে দাবি করছেন।
তাদের মতে ভোটের আগেই হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে টাকা বিলির মতো অভিযোগ ওঠাতেই সম্ভবত অবজারভার বদলের সিদ্ধান্ত কমিশনের। যদিও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি কমিশন।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিরাট CPIM নেতা TMC-তে যোগ দিতেই, লাভের গুড় ঘরে তুলল BJP, জেলার ভোট-সমীকরণে বড় পরিবর্তন
আরও পড়ুন, School Summer vacation: কবে পড়ছে গরমের ছুটি? ভোট-গরমে কবে খুলবে রাজ্যের সব স্কুল? সামার ভ্যাকেশনের বড় আপডেট
